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Высоцкий гулял по Океанскому проспекту
Легендарный актёр и поэт побывал во Владивостоке 35 лет назад. Выступил с концертами перед студентами и моряками. Для него это была обычная поездка. Для нашего города - частица истории. Легендами, слухами, домыслами визит Владимира ВЫСОЦКОГО в приморскую столицу летом 1971 года оброс невероятно. Реальные факты известны пока не многим. Дальневосточный исследователь жизни и творчества Высоцкого - поэт, член Союза писателей России Андрей ЗЕМСКОВ готовит материал на основе бесед с очевидцами.
В этом году эстетический Артцентр при Музыкальном обществе Приморского края выступает инициатором акции "Владимир Высоцкий во Владивостоке", цель которой - найти очевидцев, собрать воедино факты, отсеять слухи, а в итоге провести концерт, посвящённый Владимиру Семёновичу. Артцентр просит всех, кто владеет какой-либо информацией: если вы были на встречах с Владимиром Высоцким во Владивостоке, если у вас сохранились билеты, фотографии, автографы, магнитофонные записи, дайте знать! Помогите уточнить даты концертов, детали, подробности. Также Артцентр обращается за финансовой поддержкой к организациям и частным лицам. Звоните в Артцентр по телефону 22-14-80.
29 июня в том самом зале Пушкинского театра, где 35 лет назад выступал Владимир Высоцкий, планируется большой концерт "Открыт закрытый порт Владивосток". Будет открыта новая мемориальная доска. Приглашён директор Центра-музея В. С. Высоцкого на Таганке - сын поэта Никита. А 25 мая в 19 часов в Артцентре на ул. Светланской, 109 (ост. "Цирк") состоится авторский концерт Андрея Земскова с новой программой. Вход будет свободным, а на выходе каждый может добровольно пожертвовать любую сумму. Эти пожертвования пойдут на подготовку июньского концерта, посвящённого Высоцкому.
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