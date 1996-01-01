К нам приехал "Амадей"!

Во Владивостоке проходят гастроли Московского художественного театра имени Чехова под руководством Олега ТАБАКОВА. За две недели гастролей горожане увидят шесть спектаклей. В постановках заняты звезды театра и кино: Сергей БЕЗРУКОВ, Константин ХАБЕНСКИЙ, Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, Ирина МИРОШНИЧЕНКО, Алла ПОКРОВСКАЯ.

Еще в аэропорту Олег ТАБАКОВ сказал: "Мы привезли в Приморье спектакли, которые хорошо были приняты зрителями Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саратова и других городов России. В их числе "Амадей", который идет 23 года, "Белая гвардия", которая плоть от плоти мхатовского репертуара". Любимому актеру российских зрителей уже за 70, но он молод и полон оптимизма. Все разговоры с удовольствием сводит к самочувствию недавно родившейся дочери Маши: "За месяц она прибавила килограмм. Так что с этим у нас все хорошо!"

Досье Московский Художественный театр открылся 14 (26) октября 1898 года премьерой "Царя Федора Иоанновича" А. Толстого. Уже в 1901 году из названия было убрано слово "общедоступный", хотя ориентация на демократического зрителя оставалась одним из главных принципов. Слов "академический им. Горького" в своем названии театр лишился при Олеге Табакове в 1987 году, когда разделился на два. Сегодня МХТ актуален как никогда. Нет такой театральной звезды, которая не работала бы в этом театре. МХТ заявляет о себе как о театре, в котором есть блюдо на любой вкус, поэтому в афише гастролей - спектакли всех жанров.

Гастроли начались "Амадеем" Петера Шеффера - "хорошо сделанным спектаклем" для двух актеров, в котором Моцарта сыграет Сергей Безруков (пятый по счету Моцарт за долгую жизнь спектакля), а Сальери - бессменный в этой роли Олег Табаков. Интересная деталь: актеры были в великолепных костюмах, сшитых из золотой парчи, в свое время купленной и сложенной в сундуки самым Немировичем-Данченко. Спектакль шел три часа и смотрелся на одном дыхании. Свободных мест в зале не было, а Олег Табаков, говорят, порекомендовал администрации театра им. Горького не ставить дополнительные кресла в партере: "Людям должно быть удобно".

Публика встречала тепло, дарила цветы и просила автографы. Интересно, что Безрукову достались поцелуи дам бальзаковского возраста, а Табакову - цветы дарили в основном молодые девушки.

Гастроли МХТ проходят под патронатом губернатора Приморского края Сергея Дарькина, который пришел на первый спектакль "как простой зритель", но по окончании театрального действа вышел на сцену, вручил Табакову "благодарственное письмо от жителей края". По официальной информации, руководителю МХТ предложено реализовать совместные с местным театром им. Горького проекты. Надо сказать, что в Японии Олег Табаков вот уже несколько лет курирует Центр театральных искусств. Здесь впервые появляются авангардные постановки одного из самых известных мастеров японского театра Тагаси Судзуки и все самое лучшее из того, что ставится в зарубежных театрах.