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"Радость общения" уплыла за океан
... В галерею "Арка" зашли два американца с очередного туристического судна-громадины. Походили, посмотрели на картины Холмогоровой и указали на две работы: "Это мы берем! Принесите их нам завтра к трапу".
Я застала Машу в момент, когда она кусачками отдирала холст от подрамника, и успела картины сфотографировать. А все-таки жаль, что мы больше не увидим в подлиннике "Ожидание прибытия" и "Радость общения". Уплыли они в Америку...
Американцев я понимаю - картины Холмогоровой трудно объяснить словами. Они как музыка, как стихи - в них надо вслушиваться. Если зритель позволяет им влиться в свое сердце, но на душе становится легко и радостно. И эти стоящие в ожидании электрички люди, и замершая с кистью в руке на высоченном стуле художница, на лице которой написано ожидание чуда (картина называется "В чем смысл прихода Бодхисатвы с юга?"), и это холодящее душу космическое небо над художницей с мольбертом и уютной собачкой - все они узнаваемы.
Маша - внучка известного художника Кирилла Ивановича ШЕБЕКО. И если вам нужен рецепт, как воспитать ребенка талантливым, то он прост - надо не мешать быть самим собой. Дедушка, - как ей кажется, - ничему её не учил, только нахваливал. "Я всегда знала, что буду художником. Это не обсуждалось, не подвергалось сомнению - это само собой разумелось". Кстати сказать, мама у Маши - детский врач, а дочь, хотя и любит рисовать, учит в школе английский и немецкий языки. Каждый выбирает для себя.
Сейчас Маша преподает в художественном училище, вот уже седьмой год. Зарплата небольшая, но она дает возможность быть независимой в своем творчестве, не подстраиваться под вкусы публики. Тем более что у Маши, по ее признанию, не очень-то и получается подстраиваться: "Больше все-таки хочется быть счастливой, чем богатой".
А счастье - в чем оно? Конечно, в творчестве. В чем можно убедиться и по тому, что в художественное училище - по-прежнему конкурс и поступает туда не только молодежь, но и люди взрослые.
"Доброе утро, Мария Викторовна!" Так называется большое полотно, где почти в полный рост Маша нарисовала своих студентов - тот миг, когда она открывает дверь студии и входит, а они оборачиваются к ней поздороваться. "Очень талантливый курс, и все хотят после училища поступать в академию". На картине это видно - и то, что талантливы, и то, что учитель любит всех своих учеников.
Упрямые истины рвутся из Машиного сердца на полотно. В ее картинах есть крыша дома, парящая над миром и несущая художницу в Космос. Есть друзья-художники и ангел с луком и стрелами. Он потерял перышко, которое лежит на мокром асфальте и отражается в нем. Есть красные рыбки - ни ший юй, олицетворяющие стойкость духа и умение плыть против течения. Куда же дальневосточному художнику без восточных символов, когда рядом такие мощные тысячелетние культуры? Кстати сказать, вместе с Л. УБИРАЕВОЙ, О. НИКИТЧИК, А. ЩЕГОЛЕВОЙ, Л. КОЗЬМИНОЙ Маша - участница международных выставок творческого объединения "Цветы мира" и однажды даже выезжала в Южную Корею. "Заработать за границей? Видимо, это нереально. Наши картины купили все оптом - по 200 долларов за штуку, и мы окупили поездку! Зато на людей посмотрели и себя показали".
Если кто-то думает, что художники не похожи на простых смертных, то он прав. У них совсем другой мир, другие взаимоотношения. И даже быт совсем другой. Мастерские опрятные, но с давно не крашенными полами, с мебелью, которая "советский антиквариат"... Нет на Руси богатых художников. Хотя - что считать богатством?..
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