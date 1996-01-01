Исповедь Саши Белого

Состоявшуюся в минувшие выходные встречу известного актера с городской молодежью можно было по праву назвать откровенным разговором по душам. Человек, воплотивший в театре и на киноэкране десятки образов гениев и злодеев, на время стал для собравшихся "своим парнем", не лишенным чувства юмора и способности к самокритике.

Монолог о сексе и курении

Несмотря на то что встреча со звездой началась с опозданием, Большой зал экономического корпуса ДВГУ был под завязку заполнен студентами, а вернее, студентками, задолго до обозначенного времени. Пришедшие посмотреть на актера предусмотрительно запаслись фото- и видеотехникой, которая не прекращала работать ни на минуту. Как только главный "бригадир" российского кинематографа появился на сцене, наиболее проворные зрители стали пробиваться к сцене в надежде запечатлеть своего кумира на мобильный телефон или фотокамеру.

Рассказывая об источниках своего творческого вдохновения, Сергей Безруков посоветовал черпать его из спорта и литературы, а не из алкоголя или наркотиков. "Больно видеть, как наша молодежь спивается и "скалывается". Я, как патриот, не могу равнодушно смотреть на это", - печально произнес Безруков. Надо сказать, киноактер весьма подробно остановился на теме вредных привычек, однако его советы отказаться от пагубных пристрастий не выглядели как нравоучения. "Ребята, не надо пить и курить. Лучше занимайтесь сексом, соблюдая меры предосторожности!" - призвал подрастающее поколение актер, попросив прощения за роли "курильщиков" - Александра БЕЛОВА и Сергея ЕСЕНИНА. Оказалось, что теперь звезда сериалов "Бригада" и "Есенин" стал более ответственно относиться к собственным актерским работам. "Я поставил себе правило отныне не играть курящих героев", - сказал Сергей Безруков.

Злодеи в кино и на сцене

Как и следовало ожидать, большинство вопросов из зала касалось образов, созданных актером на экране, однако сам Сергей стремился подробнее рассказать о своих театральных ролях, особо остановившись на роли нацистского преступника Феликса КРУЛЯ. Действие спектакля "Признания авантюриста Феликса Круля", поставленного по мотивам романа Томаса МАННА, происходит в Германии 1920-30-х годов, где поднимает голову фашизм. "Круль - монстр и преступник, которому с детства внушали, что он - Бог. Когда в конце спектакля звучит отрывок из "Майн кампф" и мой герой вытягивает руку в нацистском приветствии, аплодисменты зрителей выглядят просто шокирующими. Хлопают мне, но ведь получается, что аплодируют и моему герою. Это шок!"

Что касается роли Саши Белого, которая, собственно, и сделала Безрукова звездой первой величины, то, по словам актера, он считает ее одной из своих лучших работ. "Я никогда не стану открещиваться от этой роли. Александр Белов, в первую очередь, человек и только потом - бандит", - заявил Безруков. По словам Сергея, во время многочисленных гастролей в разных городах страны к нему не раз подходили представители криминального мира и уверяли, что его герой Саша Белый существовал в реальности. "Это лишний раз доказывает, что я воплотил на экране собирательный образ. Белов - человек со сложной судьбой, как и многие люди его поколения", - резюмировал актер.

Романтик и музыкант

В течение всей встречи актер много шутил и декламировал стихотворения своих любимых поэтов Сергея Есенина и Александра ПУШКИНА, вызывая печальные вздохи у прекрасной половины зала. "Думаю, что, если нам удалось "довезти" спектакль про Пушкина до Екатеринбурга, рано или поздно мы доберемся и до Владивостока", - поделился своими планами Безруков. Кстати, во время общения со студентами актер неоднократно выражал свое восхищение приморской столицей. "Здесь живут лучшие люди, лучшая молодежь страны!" - раздавал комплименты Сергей. Впрочем, на предложение одной из поклонниц пройтись по Набережной Безруков отреагировал с присущим ему юмором: "Я обязательно как-нибудь привезу сюда свою жену Ирину, и мы все вместе прогуляемся по этому замечательному городу", - ответил актер, вызвав одобрительный смех аудитории.

В завершение встречи Сергей Безруков продемонстрировал блестящее владение акустической гитарой, исполнив несколько песен, в числе которых были произведения Владимира ВЫСОЦКОГО и знаменитые "Березы", ставшие саундтреком к сериалу "Участок".