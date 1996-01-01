Ночь позовет любителей искусства

Управления культуры краевой и городской администраций, музей им. В. К. АРСЕНЬЕВА, галереи "АРКА" и PORTMAY, музей "Автомотостарины", Приморское отделение Союза художников России и Театр молодежи приглашают на международную акцию "НОЧЬ МУЗЕЕВ".

В ночь с 20 на 21 мая, с 19.30 до 01.00 часов можно будет приобщиться к высокому искусству. В центре города, на ул. Светланской, будут выставлены уникальные экспонаты автомотостарины. В музее им. Арсеньева и галереях современного искусства будут работать выставки, инсталляции и боди-арт-шоу.

Также пройдет дегустация национальных удэгейских блюд, а молодежный и цыганский театры порадуют зрителей своими выступлениями, театры мод покажут дефиле, а народные, классические и эстрадные творческие коллективы выступят с концертами. На улице будут работать художники-портретисты, фотографы. Желающие смогут приобрести авторские сувениры.