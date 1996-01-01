Попали в десятку

В субботу 22 апреля в Fesco-hall вот уже в пятый раз прошел отборочный тур конкурса "Мисс Приморье". Устроители - Ассоциация модельных агентств "RED STAR" и "MAXI-M" пригласили на конкурс 160 девушек. 10 из них вышли в финал. Сейчас конкурсанток к финальному шоу готовят визажисты и хореографы.

Красота - это страшная сила

...А девушки и в самом деле были хороши! Так что можно представить, какие нешуточные страсти кипели за закрытыми дверями, где заседало жюри. Попробуй выбрать из 160 красавиц десять самых-самых!

У директоров модельных агентств Светланы ОКСЮЗЬЯН и Жанны СЫЧЕВОЙ, по их собственному признанию, взгляд "замылен" - сказываются годы, проведенные в модельной бизнесе, поэтому окончательное слово в отборе остается за мужчиной.

"Красавица не модель, не 90-60-90, - рассуждает, критически оглядывая выстроившихся в ряд претенденток, Дмитрий СКЛЯРЕНКО, директор ТВ-З во Владивостоке, один из членов жюри. - Для модели главное не красота, а умение показать одежду. Вот почему не каждая красавица с идеальными данными может стать победительницей нашего конкурса! Важно природное умение произвести впечатление, очаровать. Сейчас все идет по графику, девушки выступают, жюри оценивает. Но самое интересное произойдет, когда "суд удалится на совещание". Все члены жюри - уважаемые люди, у каждого есть собственные кодексы красоты. Думаю, не нужно объяснять, что девушка должна быть очень, очень красивая, чтобы все пришли к единому мнению".

Блондинки и брюнетки ростом от 167 см и выше демонстрировали свои хореографические данные и дефилировали в купальниках. Кроме того, каждая из девушек должна была, не волнуясь и с достоинством, представиться. Кстати, уже выигранные конкурсы красоты, награды за участие в конкурсах бальных танцев и "золото" за отличную учебу в школе для жюри значения не имели.

Стервы, на выход!

- А правда, что для того, чтобы стать победительницей, нужно быть стервой? - спрашиваю у членов жюри.

- Я всегда говорю, что женщина-стерва - это потенциальная победительница Такую невозможно остановить. Даже если она потерпит поражение, то поплачет и все равно пойдет дальше, - говорит, присматриваясь к конкурсанткам, директор модельного агентства "RED STAR" Светлана Оксюзьян.

У Ассоциации модельных агентств свой коммерческий интерес. Кто не станет "мисс", станет моделью. Девушки поступают учиться, их родители и спонсоры платят за "огранку алмаза". В таких конкурсах оттачивается характер. Выиграли или нет, но дисциплины и ответственности прибавилось. Изменится стиль поведения: прическа, макияж, походка. "В этой машине по производству красавиц девушки становятся женщинами, - лукаво улыбается совсем юная конкурсантка, - со спонсором или без. Я уже подсела на конкурсную иглу..."

В зрительном зале народу примерно в полтора раза больше, чем самих участниц. Попереживать за девушек пришли мамы, тети и подруги. Елена и Анастасия СИРИТКИНЫ - мама и дочь. Мама пытается вывести в люди танцовщицу и будущего бухгалтера. Алена и Юна КИКТА - тетя и племянница. Тетя несколько лет назад уехала в Италию делать карьеру модели. С модельным бизнесом не получилось - вышла замуж, но племянницу решила "протолкнуть". Светлана ЗУБАРЧУК и Анастасия АСАКОВА - подруги. Анастасия - любимый Светланин стилист и модельер, сделала ставку на подругу. Обе девушки уверены в победе.

Вопреки всеобщему ажиотажу, Алиса, артемовская красавица, победившая в прошлом году на конкурсе "Мисс и мистер Артема", понимает, что на этот раз счастье ей вряд ли улыбнется. В своем родном городе она взяла обаянием и проникновенным вокалом, исполнив одну из песен Дженифер Лопес. Жюри пустило скупую мужскую слезу и признало Алису и ее кавалера лучшими. "Я не обольщаюсь. Это коммерческий проект, требуются статистки на шоу. Надеюсь, что оно будет красивым. Обязательно приеду посмотреть, - говорит Алиса. - Почему участвую? Во-первых, взнос небольшой - всего 250 рублей. Во-вторых, чувствую, что уже подсела на конкурсную иглу."

Анна ДЯДЕЧКО, победительница "Мисс Приморье -2005", по совместительству носящая титул второй вице-мисс России-2005, честолюбивых надежд также не питает, но уже по другой причине. Выше забраться некуда. "Теперь я знаю, как быть на другой стороне баррикады, сижу в жюри и немного завидую девчонкам. Сравниваю свои ощущения на приморском и московском конкурсах. Здесь сложнее, отстаиваешь только собственную красоту, а не обобщенный образ всех красавиц Приморского края, - улыбается она. - Хотя лучшие призы дают на московском конкурсе. Здесь дарят маленькие бриллиантовые сережки, а там - по 62 бриллианта в каждой. А еще ленту и корону".

...Сценарий для праздника "Мисс Приморье" уже готов. Устроители собираются организовать нечто необыкновенное. "Мы решили объединить два совершенно различных жанра шоу. За рубежом - это сейчас в моде, а у нас пока никто не попробовал. Хотим опередить Москву. Все остальное - профессиональная тайна", - напустила тумана директор агентства "MAXI-M" Жанна Сычева. Платья для Золушек и "хрустальные" башмачки также в разработке. Принцы за невестами приглашаются 19 мая в Fesco-hall. Ленивые и женатые могут оставаться на диване: ТВ-З покажет шоу целиком.