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В глушь, в Саратов!
Первый в России конкурс красоты среди женщин, работающих в системе министерства чрезвычайных ситуаций Дальнего Востока, прошел в минувшую пятницу в Хабаровске. Блеснуть своими внешними данными и показать публике богатый внутренний мир отважились 16 девушек, съехавшихся со всего региона. Правда, конкурс едва не сорвался: из-за землетрясения в Корякии это увеселительное мероприятие хотели отменить, но в последний момент решили оставить все по плану.
Однако главный зачинщик конкурса - начальник Дальневосточного МЧС Виктор КАПКАНЩИКОВ, сюда так и не попал. "Из Владивостока он сразу улетел к тому месту, где он сейчас нужнее", - пояснил его заместитель Виктор СУРИКОВ, очевидно, намекая на Корякию. Сурикову повезло больше, чем начальнику, - он смог посмотреть на все происходящее от начала до конца и проявить себя настоящим ценителем женской красоты.
В преддверие финала всех участниц подвергли серьезным испытаниям. Они должны были продемонстрировать профессиональную подготовку. К примеру, свои умения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим во время ЧС, а также знания по истории деятельности МЧС в целом и своего подразделения в частности. Все-таки это был не просто конкурс красоты, где, кроме модельной внешности и природного очарования, ничего не нужно. Поэтому традиционного для таких мероприятий шоу в купальниках здесь не было, на суд зрителей было предложено дефиле в вечерних платьях.
К слову, несмотря на отсутствие модельного опыта, девушки старались как могли и достойно держались на сцене. Хотя многие заметно волновались и забывали слова. Говорить и даже петь девушкам пришлось много: и во время "визитной карточки", и на творческом конкурсе. В большинстве своем участницы пытались поразить жюри и зрителей чтением стихов, причем в основном собственного сочинения. Некоторые удивили музыкальными талантами: дирижер оркестра МЧС Анна БАРЫШЕВА играла на саксофоне, диспетчер из Якутии Сара КУЗЬМИНА - на национальном инструменте - хамусе. Кстати, возможно, именно хамус помог завоевать Саре приз зрительских симпатий.
Свою награду под названием "За самоотдачу, за любовь к Дальневосточной земле" учредил даже полпред президента Камиль ИСХАКОВ. Он сам, правда, тоже не смог присутствовать и положился на вкус работников своего аппарата. Самой патриотичной представители полпредства признали хабаровчанку Ольгу ЛЕПЕШИНУ.
А лавры победительницы и почетный титул "Мисс Дальневосточный региональный центр МЧС России" достались высокой, стройной блондинке - спасателю из Благовещенска Юлии ГОРКОВЕНКО. За победу ей подарили телевизор. Но самым главным подарком для Юлии стала "почетная ссылка" на всероссийский конкурс МЧС, который состоится в Саратове в этом году.
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