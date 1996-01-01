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Писатель с авторитетом отметил юбилей
На прошедших выходных состоялась презентация первой книги нового дальневосточного писателя Владимира ПОДАТЕВА. Первый том "Книги жизни или пути к Свету" буквально на днях вышел из типографии. Заодно отметили и 55-летие автора.
22 апреля родился не только вождь мирового пролетариата, но и человек, долгое время считавшийся образцом криминального авторитета, - Владимир ПОДАТЕВ. Теперь его уже зовут не "Пуделем", а все больше Владимиром Петровичем. Известный правозащитник, казачий генерал, теперь и писатель. Личность спорная, но, несомненно, яркая и неординарная, сильно повлиявшая в свое время на жизнь Хабаровска.
Как сказал на презентации дальневосточный писатель Николай КАБУШКИН: "Сегодня он вхож в верхи всего человечества. Его поздравляли казачьи атаманы, академики РАН, киевские правозащитники. Вручили немало подарков, в том числе "Медаль ШОЛОХОВА", "Крест IV степени" за спасение людей из чеченского плена".
Что касается книги, то она автобиографична и будет полезна всем, кого интересует, как и чем жил Хабаровск во времена перестройки. Кто кому платил, и кто на кого "наезжал". Немалая часть посвящена взаимоотношениям с властями. Что касается второго тома книги, то он будет рассказывать именно о пути к свету, отвечая на вопросы, как устроена "Иерархия сил света вселенной", и где место человечества во вселенной.
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