Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На коньки встали медведь и собачки
С 23 апреля на манеже Владивостокского цирка - артисты знаменитого Большого Московского цирка на льду.
В программе гастролеров мини-спектакль сказка "Золотой ключик", где в главных ролях дрессированные собачки, эквилибристы на ходулях в исполнении Юлии КОЗЛЕНКО и Светланы БОРДОДЫМОВОЙ, клоунская группа во главе с Юрием ДЕМЕНЧУКОМ, бурый медведь Тинки-Винки и медведица Ляля под руководством дрессировщиков Елены и Вадима КУЗНЕЦОВЫХ, эквилибристы на моноциклах, жонглеры булавами и многие другие чудеса.
По словам руководителя программы Яны Шевченко, сегодня в России четыре ледовых цирка. Некоторые из них уже были в Приморье, но Большой Московский цирк на льду, созданный в 1999 году, во Владивосток приезжает впервые.
Гастроли Большого Московского цирка на льду продлятся до 21 мая.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое