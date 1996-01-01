На коньки встали медведь и собачки

С 23 апреля на манеже Владивостокского цирка - артисты знаменитого Большого Московского цирка на льду.

В программе гастролеров мини-спектакль сказка "Золотой ключик", где в главных ролях дрессированные собачки, эквилибристы на ходулях в исполнении Юлии КОЗЛЕНКО и Светланы БОРДОДЫМОВОЙ, клоунская группа во главе с Юрием ДЕМЕНЧУКОМ, бурый медведь Тинки-Винки и медведица Ляля под руководством дрессировщиков Елены и Вадима КУЗНЕЦОВЫХ, эквилибристы на моноциклах, жонглеры булавами и многие другие чудеса.

По словам руководителя программы Яны Шевченко, сегодня в России четыре ледовых цирка. Некоторые из них уже были в Приморье, но Большой Московский цирк на льду, созданный в 1999 году, во Владивосток приезжает впервые.

Гастроли Большого Московского цирка на льду продлятся до 21 мая.