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"Меридианы Тихого" пройдут в августе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вчера в кафе "35 мм" кинотеатра "Океан" прошла первая пресс-конференция, посвященная подготовке IV Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". В этом году он пройдет не в сентябре, как обычно, а в конце августа - с 25 по 31. О подробностях грядущего события рассказал программный директор кинофестиваля Наталья ШАХНАЗАРОВА.

- Почему передвинуты сроки проведения фестиваля?

- В это время проходят один за другим несколько фестивалей, что вызывает множество неудобств: сложно получить копию фильма, приглашать гостей. В начале сентября идет Венецианский фестиваль, а в середине - кинофестиваль в Торонто и российский "Киношок". Мероприятия эти - раскрученные: участие в них дает гарантию, что фильм попадет в прокат, и нашим гостям, которым интересно участие в "Меридианах Тихого", сложно успеть к нам. Поэтому мы решили сделать сроки его проведения более удобными для всех.

В этом году мы серьезно перестраиваем программу. Наша задача - отшлифовать все, чего нам не хватало в организационном плане на прежних фестивалях, ведь в будущем году у нас будет первый юбилей. А если серьезно, мы хотим сделать программу более насыщенной, интересной и доступной для участников и гостей, для прессы, для зрителей...

К тому же у нас будет 5 дней показа - на 1 день больше, чем раньше, и это нас очень радует. Теперь, когда добавлен этот день, а в итоге получается 7 дней, мы соответствуем требованиям регламента Международной ассоциации продюсеров (FIAPF), необходимым для регистрации специализированных кинофестивалей.

- Много ли фильмов поступило в отборочную комиссию?

- С 1 марта уже около 130, и в пути около 50 картин из 24 стран. Это Австралия, Гонконг, Россия, Индия, Канада, Япония, Индонезия и другие. И перед отборочной комиссией вновь возникает сложный выбор, настолько интересны присланные картины.

Хочу отметить большую помощь в подготовке фестиваля Посольств Канады и Франции.

- Какой будет программа кинофорума?

- Кроме конкурса полнометражных и короткометражных лент будет "Панорама", где мы покажем лучшие работы - лауреаты кинофестивалей АТР, не попавшие на наш конкурс. Не все переговоры завершены, так что более точно о программе мы расскажем в мае-июне.

Скажу только, что будет в ней место и "Детскому сеансу", и анимации, и ретроспективе. Мы запланировали программу "Событие". Это будет приезд какой-то персоны либо показ какого-то кинематографического шедевра. Есть уже имена и фильмы, и в ближайшие недели мы сможем это озвучить. Появится программа документального кино. Исполнительный директор кинофестиваля Александр ДОЛУДА вернулся из командировки в США, где познакомился с внучкой Чаплина. Она тоже актриса. С нею обсуждается программа ретроспективы работ, которые еще никто не видел. У наследников великого комика появилась идея - положить его фильмы на музыку известного польского композитора. Возможно, на нашем фестивале и состоится первый показ.

- Увидим ли мы "Новое кино России"?

- Обязательно, но конкретные ленты назвать пока сложно. Дело в том, что с момента первого фестиваля ситуация с российским кино очень изменилась. Его стали покупать. А нам интересно показать фильмы, которые не были в прокате. Поэтому выбирать стало сложнее, ведь большинство картин еще в работе. Но, возможно, мы сделаем акцент на некоммерческое кино, которое зрители с удовольствием посмотрят.

- Увидим ли мы фильм-экспромт, сюжеты которого снимали кинематографисты разных стран?

- Да, Ингрид ВИНЕНГЕР из Канады смонтировала фильм "Отель "Владивосток". Он - короткий - на 40-50 минут, и скоро мы его получим.

- А южнокорейский блокбастер "Тайфун"?

- Надеемся, что увидим. Премьера его прошла в декабре, фильм закупили США. Сейчас готовится специальная версия (с субтитрами на английском), которую мы надеемся показать во Владивостоке.

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