Одиннадцатый "Арго"

С 27 по 30 апреля в Доме культуры поселка Врангель пройдет XI краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья "АРГО - 2006", посвященный Дню рождения г. Находки.

Учредителями фестиваля являются Управление культуры администрации Приморского края, администрация г. Находки. В конкурсной программе "Арго" примут участие инструментальные, вокальные, вокально-инструментальные ансамбли, а также отдельные исполнители. Приглашаются творческие коллективы клубов, домов и дворцов культуры, национальных диаспор, центров детского творчества, воинских частей, ресторанов, кафе, самостоятельные коллективы Приморья и Дальнего Востока.

В рамках фестиваля пройдут также аудио- и видео-конкурсы по всем номинациям для коллективов, не имеющих возможность приехать лично. Аудиозаписи на МД-, СД - дисках должны быть сделаны с "живого" концерта, время звучания не более 15 минут. Победители фестиваля будут награждены дипломами и ценными призами. Гран-при фестиваля - приз "АРГО". Всем коллективам, участникам фестиваля, будут вручены памятные значки.