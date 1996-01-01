На станцию Хабаровск прибывает "съемочный вагон"

В минувшую среду на Дальний Восток из Москвы отправилась съемочная группа бельгийских кинематографистов. Первые кадры романтической истории о встрече в Транссибирском экспрессе бельгийской девушки с русским парнем начнут снимать в поезде "Россия".

По замыслу бельгийского режиссера Вании Д`АЛЬКАНТРЫ, какого-либо бутафорского реквизита на съемках в поезде использоваться не будет. Внутренний интерьер вагонов поезда и станет естественными декорациями фильма. Съемки будут проводиться в самом поезде во время его следования, а также на ряде станций. В том числе и в Хабаровске, куда заграничные гости прибудут 19 апреля. Здесь же съемочная группа сделает пересадку на поезд №352 "Советская гавань - Владивосток". На нем кинематографисты прибудут в столицу Приморского края, где приступят к завершающей стадии съемок фильма. Режиссер посчитала, что съемки романтической историй влюбленной пары должны закончиться именно на приморском побережье. На роль главной героини фильма приглашена бельгийская актриса Натали БОРДЕ, ее возлюбленного сыграет актер московского театра Константин ДЕМИДОВ.