www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

На станцию Хабаровск прибывает "съемочный вагон"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую среду на Дальний Восток из Москвы отправилась съемочная группа бельгийских кинематографистов. Первые кадры романтической истории о встрече в Транссибирском экспрессе бельгийской девушки с русским парнем начнут снимать в поезде "Россия".

По замыслу бельгийского режиссера Вании Д`АЛЬКАНТРЫ, какого-либо бутафорского реквизита на съемках в поезде использоваться не будет. Внутренний интерьер вагонов поезда и станет естественными декорациями фильма. Съемки будут проводиться в самом поезде во время его следования, а также на ряде станций. В том числе и в Хабаровске, куда заграничные гости прибудут 19 апреля. Здесь же съемочная группа сделает пересадку на поезд №352 "Советская гавань - Владивосток". На нем кинематографисты прибудут в столицу Приморского края, где приступят к завершающей стадии съемок фильма. Режиссер посчитала, что съемки романтической историй влюбленной пары должны закончиться именно на приморском побережье. На роль главной героини фильма приглашена бельгийская актриса Натали БОРДЕ, ее возлюбленного сыграет актер московского театра Константин ДЕМИДОВ.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru