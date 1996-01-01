Наши художники в цене

Этот справочник издан в Лондоне, составлен Мартой Боэри и Никола Саворетти. Из этого добротно иллюстрированного издания следует, что цены на картины наших земляков держатся вполне на уровне мировых (если не учитывать полотна ушедших из жизни гениев).

Этот факт еще раз подтверждает: приморская школа живописи имеет свое лицо. В Дальневосточной академии искусств преподают живописцы с солидной столичной подготовкой, их ученики успешно участвуют в международных выставках, работы разъехались по частным коллекциям всего мира. Сплав европейской традиции и восточной экзотики - это изюминка, которая дорогого стоит. Ее только надо суметь раскрутить.

- Для начала Приморью нужен клуб коллекционеров произведений искусства - хватких и амбициозных деловых людей, желающих заявить о себе, - считает Вера ГЛАЗКОВА, директор галереи "Арка".

В среде российских бизнесменов стало модно коллекционировать картины, скульптуры, графику. Украшать офис шедеврами, а не китчем становится хорошим тоном. Во Владивостоке широко известны коллекции произведений художника Виктора ШЛИХТА. Их две - у Павла КАСАТКИНА и Сергея БЛЕЕСА. Поклонники искусства ныне ушедшего из жизни мастера периодически выставляют его картины на обозрение публики. Можно назвать коллекционером Александра ГОРОДНЕГО, хотя собрание картин галереи "Артэтаж" стало Музеем современного искусства под эгидой ДВГТУ.

Скажи мне, что ты собираешь, и я скажу, кто ты

Специалисты считают, что коллекционирование является кратчайшим путем в круг творческой и деловой элиты. Искусство предоставляет высокий статус, отличный от статуса обладателей яхт, недвижимости и престижных автомобилей.

Бизнесмен, заинтересовавшийся искусством, непременно выясняет рейтинги, старается понять, что сейчас актуально в мире, какие существуют тенденции. Для этого надо посетить не меньше десятка европейских музеев, изучить цены, биографии художников, качество произведений искусства. Необходимо посещать международные выставки. Без этого коллекция не станет актуальной сегодня и потеряет свое значение со временем.

- Первый раз я попала на арт-ярмарки в 2000 году, - рассказывает Вера Глазкова. - Это были "Арт-Москва" и "Арт-форум" в Берлине. Вообще арт-ярмарок в мире много и они очень разные. Например, есть настолько престижные, что на них участников отбирают по конкурсу. Больше всего ярмарок действует в Европе и США, также есть в Корее, Китае, Австралии. В России работают художественная ярмарка "Арт-Манеж", современного искусства "Арт-Москва", ярмарки антиквариата.

Вера Глазкова каждый год выезжает на арт-ярмарки, и немалая ее заслуга в том, что Владивосток стал известен в художественных кругах и работы приморских мастеров попали в частные коллекции разных стран, в музейную коллекцию Приморской картинной галереи.

Для галериста ярмарка - это работа, а для коллекционера живописи - это возможность ярких знакомств, незабываемых встреч. А заодно и - по окончании ярмарки - туризм, отдых. Все это реально - достаточно прийти в "Арку" и предложить себя в попутчики.

Почем шедевр?

Собирание "будущих шедевров" привлекает многих. Но приходится учитывать, что на рынке произведений искусства действуют собственные правила, сильно отличающиеся от правил остального делового мира. Этот рынок довольно беспорядочен: например, сегодня картина стоит $ 3 000, а шесть месяцев спустя - в два раза больше. Искусствовед-консультант способен помочь клиенту удачно вложить деньги, указав на область коллекционирования, которая вскоре станет модной, или выделит из современных художников тех, которые имеют большую вероятность стать популярными.

Сейчас во многих российских городах пытаются создать ассоциации частных картинных галерей. В Москве работает клуб коллекционеров, объединивший молодых и честолюбивых людей. Они обмениваются информацией, проводят выставки - это, безусловно, работает на общее повышение рейтинга как художников, так и коллекционеров.

Президент московского Клуба коллекционеров современного искусства Михаил ЦАРЕВ считает главной задачей возрождение российской традиции коллекционирования и поддержки искусства: "Нас искренне огорчает недостаток интереса к современным художникам со стороны государственных органов и бизнес-элиты. Своими коллекциями мы стремимся показать, что современное искусство заслуживает внимания".