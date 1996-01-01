Танцоров из Комсомольска-на-Амуре наградили за "чистоту"

Шестой открытый конкурс балетмейстеров-постановщиков прошел в Хабаровске. Пять танцевальных коллективов Комсомольска участвовали в этом состязании - ансамбли "Багульник", "Цветные сны", "Амурские зори", "Непоседы" и "Арт-Модерн-Линия".

Диплом первой степени за танец "Вальс" получила Людмила НЕСТЕРОВА, хореограф "Багульника". Диплом первой степени в номинации "Концертный массовый номер" завоевала Надежда БУРЦЕВА, руководитель коллектива современного спортивного танца "Арт-Модерн-Линия". Кроме того, Надежда Бурцева получила специальный приз от председателя жюри Вадима НИКИТИНА. Это один из сильнейших в России специалистов хореографии. Вадим Никитин - кандидат искусствоведения, профессор кафедры современной хореографии Московского государственного университета культуры и искусств, автор первого в России учебника по модерн-джаз танцу. Руководителю "Арт-Модерн-Линии" он вручил диплом "За чистоту хореографии номера "Аромат цветка".