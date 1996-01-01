Хабаровск и Владивосток обменяются кукольными театрами

С 8 по 16 апреля артисты из Хабаровска будут выступать на сцене Приморского краевого кукольного театра. В подарок зрителям хабаровчане везут свои лучшие спектакли - "Федоткины смешилки, Федулкины страшилки" и "Сережечка". Сценарии к ним написаны в традициях русской национальной культуры.

Как рассказала заведующая литературной частью Хабаровского краевого театра кукол Наталья МОЛОДЦОВА, шутки и прибаутки героев русского фольклора не должны подвести и на сей раз, тем более что озвучивать и приводить их в движение будут лучшие актеры.

Кукольники Приморья не останутся в долгу перед хабаровчанами. Всю следующую неделю они будут выступать не только на подмостках Хабаровского театра кукол, но и в школах и в детских садах. Достойный ответ коллегам - водевиль "Муха Цокотуха" и путешествие по жанрам "Привет, Кукляндия".

Подобный опыт театрального обмена для актеров не в новинку. За восемь лет существования Хабаровского краевого театра кукол его артисты побывали на гастролях в Улан-Удэ, Чите и на Камчатке.