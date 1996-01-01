Хабаровчане поучаствуют в фотовыставке

28 апреля в здании военно-исторического музея краевого центра откроется фотовыставка "Хабаровск - мой город родной".

Экспозиция выставки будет посвящена 61-й годовщине Великой Победы и 148-летию со дня основания Хабаровска. Свои фотоработы на выставку могут представить профессионалы и любители, которым предлагается поучаствовать в четырех номинациях выставки - "Краеведение" (старый город, исторические события, репродукции из семейных альбомов), "Известные люди" (портреты хабаровчан, фотоочерки), "Мы - молодые" (учеба, труд и досуг молодежи), "Мой Хабаровск" (облик города, любимые его уголки).