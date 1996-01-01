Помни имя свое!

Современный мир многообразен. Он развивается настолько стремительно, что подчас невозможно предугадать, как отзовутся в будущем появляющиеся сегодня тенденции - пойдут ли во благо, или напротив, низвергнут человеческое сообщество в пучину системных противоречий и нестабильности.

Свое неприятие навязываемых моделей жизнеустройства выказывают миллионы российских православных христиан. Почему? Ответ на этот вопрос ищет вышедшая в свет в конце прошлого года книга "Святое Православие и тайна беззакония - XXI век". Ее автор В.П. ФИЛИМОНОВ рассматривает явления современной жизни сквозь призму веры и дает им оценку с точки зрения христианской модели устройства мира, характеризует глобальные процессы с позиций православной морали и нравственности.

Он исследует вопрос причин и последствий "глобальной информационной революции". Главной движущей силой в ней, по убеждению автора, выступают не ученые-специалисты в области высоких информационных технологий, а представители антихристианской "мировой элиты", цель которой - построение невиданной в истории технотронной диктатуры.

Чего же хотят представители самозваного мирового порядка? Все очень просто, считает автор. Надо, чтобы человек добровольно вступил в контакт с информационно-управляющей компьютерной системой, подчинил себя ей и стал ее рабом. Тогда у него не будет другого выбора, кроме как признать власть хозяев компьютерной системы и во всем следовать их "руководящим указаниям".

Компьютерная система будет знать все о человеке и его родных. И только через эту систему он сможет получить те или иные материальные блага, сможет производить платежи за необходимые для жизни товары и услуги. Без ведома системы он не сможет ни продавать, ни покупать, ни проехать на транспорте, ни посетить врача.

Конечной целью является полная отмена наличных денег, полный контроль за финансовой деятельностью каждого отдельного человека и полный контроль за всеми его передвижениями и контактами.

Получив электронное имя, человек сам будет употреблять его, чтобы получить разрешение на ту или иную торгово-финансовую сделку, на тот или иной жизненный шаг. Так человек станет частью системы, ее управляемым придатком.

Чтобы эту систему была введена в действие, необходимо самое малое - присвоить каждому человеку от мала до велика идентификационный номер или личный код - цифровой идентификатор личности, который станет для системы фактическим именем человека, произойдет замена имени на код.

По мнению автора, вышеизложенное показывает, что человек в антихристовой системе тотального учета, контроля и управления становится жестко управляемым объектом или вещью среди вещей, уподобляясь товару. Поэтому цифровой идентификатор личности правильнее называть цифровым антиименем человека. В мистическом плане принятие цифрового идентификатора можно расценивать как рождение и таинство посвящения человека в новую жизнь - антикрещение. Живое имя, данное человеку во Святом Крещении, заменяется мертвым.

Как утверждает автор, от тех, кто не понимает сути происходящего, часто приходится слышать: "Мы же честные люди! Ну и пусть за нами следят, пусть нас контролируют..." Но ведь всякий контроль подразумевает обязательное управление. Какой смысл тратить колоссальные средства для того, чтобы только наблюдать за кем-то? Именно управление людьми, полное лишение их богоданной свободы является главной целью построения всемирной технотронной диктатуры.

Автор приходит к выводу о том, что введение в действие глобальной информационной системы выступает шагом на пути к ограничению воли человека и воздействии на него по религиозно-мировоззренческим признакам, к растоптанию его прав и свобод.

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