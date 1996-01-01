Два билета на Boney M выиграла Наталья Рудякова!

В одном из прошлых номеров "ЗР" объявил конкурс среди своих читателей "Мы любим Boney M!", посвященный предстоящим гастролям этого популярного коллектива. Напомним, что концерт состоится во Владивостоке 26 марта в 19 часов в FESCO-Hall, в Находке - 27 марта в ДК моряков.

Всем, кто помнит и любит "Бони М", мы задали три вопроса из истории группы, пообещав первому, приславшему правильные ответы, ПРИЗ - два билета на шоу Boney M и Лиз МИТЧЕЛ. Сегодня подведение итогов конкурса, но сначала - правильные ответы.

1. Самая первая песня, которую германский продюсер Фрэнк ФАРИАН записал под псевдонимом Boney M, это Baby DoYou Wanna Bump.

2. "Звезда" Boney M Лиз Митчел начинала свою карьеру в Берлине и Гамбурге в постановке мюзикла "Волосы" (Hair).

3. Впервые "классический" состав Boney M появился на публике в 1976 году в популярной программе германского телевидения "Musikladen" с песней Daddy Cool.

Мы получили около 20 писем с правильными ответами, но благодаря жеребьевке победительницей конкурса стала Наталья РУДЯКОВА из Владивостока. Ей и достались два билета на Boney M! Поздравляем!

Задай вопрос Крису Норманну

Как нам стало известно, 26 мая во Владивосток с единственным концертом приезжает Крис НОРМАНН, гитарист и вокалист легендарной группы Smokie! У вас, дорогие читатели, есть шанс задать гастролеру любой вопрос. Самые интересные вопросы мы переадресуем виновнику торжества.

Ответы на ваши вопросы будут опубликованы в нашей газете, а авторы самых интересных вопросов, на наш взгляд, будут поощрены призами: билетами на концерт Криса Нормана, фирменными плакатами и компакт-дисками с автографами "звезды"! Вопросы присылайте на адрес редакции только в письменном виде, и не забывайте точно указывать адрес и телефон. Ждем ваших писем до 6 апреля. Дерзайте!