Розы для "Крематория"

- Хочу после смерти быть кремированным по буддистским канонам, - признался "ЗР" христианин Армен ГРИГОРЯН, лидер группы "Крематорий", после концерта, состоявшегося 15 марта в FESCO-Hall.

Недавний визит "Крематория" во Владивосток - второй за 23-летнюю историю коллектива и самый успешный. Последний раз группа гастролировала в наших краях 25 июля 2004 года, хотя до этого были попытки привезти ее в столицу Приморья. И все они потерпели фиаско из-за плохой реализации билетов. По этой же причине слетело выступление группы в Уссурийске, запланированное на 16 марта этого года.

Обычно приглашают выпить

Надо признать, что в марте 2006 года, как и два года назад, билеты на "Крематорий" расходились туго. Тысячный зал экс-ДКМ был заполнен только наполовину. То ли у нас мало поклонников этого коллектива, то ли реклама не сработала, но во Владивостоке перед самым концертом можно было купить 500-рублевый билет на двоих. Как сказал Армен Григорян, появившийся на сцене в неизменной черной шляпе, "совершить экскурсию по "Крематорию" пришли только самые преданные фаны группы. Некоторые даже привели с собой детей. И не пожалели.

Экскурсия по "Крематорию" началась с забойно-оптимистичной "Реанимационной машины". Григорян сотоварищи - профессионалы с большой буквы, завели зал буквально с первых аккордов. Далее последовали "Мусорный ветер", "Кондратий", "Харе Рама", "Клубника со льдом", "Лепрозорий", "Катманду", "Безобразная Эльза", и это далеко не полный плей-лист, сыгранный московскими рокерами за два часа с четвертью. На протяжении всего шоу зрители подпевали и танцевали в проходах между креслами. На минорных песнях в зале вспыхивали зажигалки. Правда, на первых минутах звук был немного "ватным" и текст "плохо читался". Но надо отдать должное звукооператору группы, проблемы со звуком быстро устранили, и далее все было в кайф. Не считая мелких стычек зрителей со стражами порядка, упорно не позволяющими народным массам выплескивать свои эмоции, скакать и прорываться к сцене, чтобы сфотографироваться на фоне музыкантов. Хотя сам Армен этому не противился.

Досье "Крематорий" - 2006. Армен Григорян - гитара, вокал, музыка, тексты. Сергей ТРЕТЬЯКОВ - бас-гитара. Андрей САРАЕВ - ударные. Вячеслав БУХАРОВ - клавиши, скрипка, вокал. Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ - гитара-соло.

Цветы, преимущественно розы, Григоряну стали дарить задолго до окончания концерта. Причем, презенты преподносили исключительно мужчины, чему самый "рок-н-рольный" из армян был удивлен. По его словам, "в других городах мужики обычно приглашали его бухнуть". Этому же "владивостокскому феномену" была удивлена и продавщица местного цветочного киоска.

- Я думала, что сегодня у меня не будет выручки, а вышло очень даже хорошо. Парни покупали букеты, как на концерте какой-нибудь поп-звезды, - призналась женщина, пересчитывая купюры.

Зал провожал москвичей овациями и криками: "Кре-ма-торий! Кре-ма-то-рий!" Надо признать, что такого фурора отечественной рок-музыки FESCO-Hall давно не видел. Ничего подобного не ожидали и организаторы тура группы. Как стало известно "ЗР", окрыленные успехом, они обязались привезти "Крематорий" во Владивосток через год. К тому времени у группы должен появиться новый альбом, последний "Rock-n-Roll" вышел два года назад. Кроме того, Армен Григорян пообещал выпустить в свет очередной опус своего сольного проекта "Третий Ангел". Кстати, недавно вышедший альбом "Третьего Ангела" с экзотическим названием "Китайский Танк" сегодня входит в десятку самых ударных альбомов сезона.

Христиане, объединяйтесь!

После концерта Армен Григорян ответил на вопросы "ЗР". Разговор проходил после скандального заявления Владивостокской епархии, требующей запретить предстоящий визит во Владивосток известного шоумена, "дитя порока" Бориса Моисеева, как говорится, из-за моральных соображений. На вопрос, что Армен Григорян думает по этому поводу, основатель "Крематория" ответил прямолинейно:

- Если со сцены идет пропаганда гомосексуализма, то это не укладывается не только в христианскую мораль, но и в мораль нормального цивилизованного общества. У каждого есть свои личные воззрения по этому поводу. Но пропаганда - это уже перехлест. Поэтому я поддерживаю церковь.

Кстати, свое отношение к появлению представителей "голубого" секса на российской эстраде и в российском шоу-бизнесе Армен выразил написанием картины "Старый пидор Троеглупов". Она висит у него в офисе в Москве. Он преднамеренно не называет фамилии прототипов персонажа картины, "чтобы по судам не затягали".

- Отталкиваясь от названия вашей группы, вы хотели бы после смерти быть похороненным или кремированным?

- Кремированным, конечно! Я в Москве ходил на лекции по буддизму, и после того, что я услышал, несколько дней изучал "Евангелие". И я не нашел большого различия между христианской религией и буддизмом. Буддизм не является религией, это человеческая философия, которая дополняет христианство. Христианская религия допускает массу трактовок и различные отклонения. А я считаю, что христианская церковь должна быть единой. И надо сделать все, чтобы христиане объединились против уже существующей, очень молодой и агрессивной пропаганды секса.

- А против наркотиков и алкоголя?

- Лев Толстой в свое время сказал очень умную фразу, которую я готов повторить: "Если у человека, особенно бедного информацией, забрать религию, то он погрязнет в пьянстве и разврате". Религия - это то, что необходимо. Большевики это убрали, сейчас время все возвращать на место. Христианская мораль должна существовать, но она не должна навязываться насильно. Любое насилие порождает такую же ответную реакцию.

- Исходя из ваших рассуждений, "Крематорий" рискует оказаться в числе тех рок-групп, кого церковь может предать анафеме. В ваших песнях есть алкоголь, секс, наркотики.

- Если вы считаете, что в упоминании слова "марихуана" уже есть противоречие, то я с этим не соглашусь. Пропаганды наркотиков у нас нет никакой.

На этом утверждении разговор с Арменом Григоряном и закончился.