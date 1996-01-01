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Стань "Мисс Приморье"!
Чтобы попасть на ежегодный национальный конкурс красоты "Мисс Россия", нужно стать победительницей регионального конкурса.
Организаторы конкурса "Мисс Приморье", имеющие эксклюзивное право на проведение подобных конкурсов в своем регионе, приглашают принять участие девушек в возрасте от 14 до 24 лет, проживающих в любом из городов края.
Цель - отбор девушек, способных достойно представить наш край и страну на престижных международных конкурсах красоты.
Отборочный тур конкурса "Мисс Приморье" пройдет в паркетном зале Феско-холл 22 апреля в 13.00.
Регистрация участниц проходит в Ассоциации модельных агентств "RED STAR" и "MAXI-M" по адресу: "RED STAR" - ул. Фокина, 29а, офис №303, тел. (4232) 495-796, 302-952; "MAXI-M" - ул. Мордовцева 3, офис №1001, тел. (4232) 227-830, 911-062.
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