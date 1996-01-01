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Природа марок
Филателистическая выставка на тему "Природа и море в современных марках" до 30 марта проходит в центральном отделении почтовой связи Владивостока.
Мотивом к организации данной выставки послужила красота природы и ее отражение в марках. Стенды посвящены различным представителям флоры, фауны, организациям, стоящим на их защите, и занятиям, связанным с природой: "Любительское рыболовство", "Различные способы охоты на диких животных" и др.
Особого внимания заслуживают стенды, рассказывающие об истории развития Российского флота - это филателистический экспонат Эммы СТЕПАНОВОЙ "Петр I - Великий император России", "Боевые корабли русского флота", "200-летие Средиземноморского похода Русской эскадры под командованием Ушакова", "300 лет Андреевскому флагу", "Флотоводцы России", "Нахимов П.С. - русский флотоводец-адмирал".
Продолжением выставки станет конкурс детского рисунка "Как дети видят марку", запланированный на конец марта. К участию в конкурсе приглашаются дети работников почты, общеобразовательные заведения и художественные школы.
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