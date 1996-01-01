Во Владивостоке в краеведческом музее имени Арсеньева открылась передвижная экспозиция "Великие и удивительные" Санкт-Петербургского музея восковых фигур. Тридцать восковых клонов известных людей привез на "гастроли" Дмитрий ДОЛГУШИН. Среди его "питомцев" Владимир ПУТИН, Адриано ЧЕЛЕНТАНО, принцесса Диана, великий комик Чарли ЧАПЛИН, писательница Агата КРИСТИ, Диоген, звезда экрана Марлен ДИТРИХ.

Урод для тещи

Восковые "звезды" прибыли в Приморье в ящиках, голые и разобранные по частям. В других городах, а "Великие и удивительные" исколесили весь Дальний Восток, включая Сахалин, на сборку экспонатов у Дмитрия уходило не более 12 часов. А во Владивостоке на доведение экспозиции до выставочной кондиции он затратил почти двое суток! Дмитрий говорит, что в зале, где временно прописалась выставка, ему постоянно мешали работать неведомые силы, они будто держали его за руки. Порой слышались невнятные голоса, и казалось, что кто-то невидимый раскачивает фигуры. Все может быть...

О существовании привидений в здании краеведческого музея давно ходят слухи. Поговаривают, что здешний цоколь, где расположено хранилище ценностей, их любимое место обитания. Вот и воспротивились тени забытых предков появлению на их территории сросшихся братьев КОЛЛОРЕДО, человека-циклопа Джефа, двухголовой китаянки и прочих восковых уродов, коих на выставке предостаточно.

Кстати, двухголовые братья Коллоредо - самая нелюбимая фигура Долгушина. Потому что ее очень трудно одевать. А самые любимые, по этой же причине, тоже братья, только карлики, американцы Джон и Грег РАЙС. Малышей одевать - плевое дело.

Досье Изготовлением одной восковой фигуры занимаются 15 различных специалистов, от модельера до стоматолога. На этот процесс уходит до полугода. "Прожить" восковой человек может несколько десятилетий, в зависимости от температурного режима помещения. Кстати, технологию "наращивания" волос в восковые черепа в Санкт-Петербургском музее восковых фигур стали применять гораздо раньше, чем в знаменитом музее мадам Тюссо.

Как рассказал Дмитрий Долгушин, подобные выставки очень редко путешествуют тематическими блоками: к примеру, фигуры только одних артистов или политиков. По его словам, у многих людей необъяснимая тяга ко всему уродливому и отвратному. И чтобы удовлетворить вкусы всех посетителей, он вынужден возить "винегрет" из фигур нормальных людей и типов с какими-то патологиями и аномалиями тела. Нередко посетители, очарованные уродством какого-нибудь экспоната, предлагают его продать. На вопрос "зачем вам это" большинство отвечает как по шаблону: "Дома поставлю - пусть тещу пугает".

- Один мужчина пожелал, чтобы мы сделали его фигуру из воска. Я говорю - пожалуйста! Только это вам будет стоить порядка 20 тысяч долларов. Мужик сразу сник, - смеется Долгушин.

Не плюйте в Путина!

Посетителей выставки встречают симпатичный восковой парень в натуральную величину, которого, как утверждает Дмитрий, очень любят целовать девушки. И "королева" детектива Агата Кристи. Она сидит за столом, в двух шагах от двери, и сурово смотрит на входящих. Особо впечатлительные даже предъявляют ей входной билет... Ну очень "живая" копия! Смешно сказать, но некоторые реальные смотрительницы залов, мирно дремлющие на диванчиках, в некотором смысле более схожи с восковыми фигурами, чем копия великой Агаты Кристи.

А вот восковой Владимир Путин, как мне показалось, почти не похож на оригинал. Впрочем, посетители подходят к президенту с явным почтением, кое-кто даже пытается раскланяться. Но не все...

- Однажды один мужчина хотел плюнуть в Путина. Естественно, я не разрешил. Это же президент, говорю, хоть и восковой! Тем не менее, этот случай недвусмысленно показывает отношение некоторых граждан к главе нашего государства. Тут есть над чем задуматься, - говорит Дмитрий Долгушин.

Кстати, впервые восковой президент России посетил Владивосток осенью 2000 года. Вместе с восковыми Андреем МАКАРЕВИЧЕМ, Михаилом ЖВАНЕЦКИМ, Марлен Дитрих и фараоном Рамсесом II.

Фигура одноглазого Джефа, владельца ресторана в штате Миссисипи - одна из самых жутких на выставке. Ее прототип живет в США и не подозревает, что где-то в России на его уродстве люди зарабатывают деньги. Если бы он об этом узнал, то наверняка бы потребовал от Санкт-Петербургского музея компенсацию за использование его образа. С таким же требованием к питерцам могли бы обратиться и Бастер СИМКУС, самый тяжелый человек на планете и Адриано Челентано.

- Конечно, могли бы, - Дмитрий со мной соглашается. - Но мы им об этом не говорим.

- А как же Путин? - спрашиваю.

- Точно не знаю, - пожимает плечами Долгушин. - Восковых Путиных много ездит по стране. И я думаю, что с ним как-то договорились.

В углу зала восседает секс-бомба Лола ФЕРРАРИ. Страстно желая стать самой красивой и привлекательной, знаменитая порнозвезда сделала 18 операций на бюсте и умерла в 2000 году из-за передозировки медикаментов. Ее бюст объемом 130 см весил 6 кг и был отмечен в Книге рекордов Гиннесса.