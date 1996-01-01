К нам пришла "Дальневосточная весна"

Фестиваль классической музыки "Дальневосточная весна" проходит во Владивостоке в 15-й раз и опять порадует слушателей сюрпризами. В разные годы выступали в концертах знаменитые музыканты и певцы: Владимир АШКЕНАЗИ, Елена ОБРАЗЦОВА, Фридрих ЛИПС, Пьер-Доминик ПОННЕЛЬ, Владимир ДИЦ.

Вот и нынешнее торжество открывает 21 марта Тихоокеанский симфонический оркестр с солистом Владимиром МИЩУКОМ (фортепиано, г. Санкт-Петербург, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов). Мы проживем яркую, праздничную неделю, слушая выступления детей - лауреатов программы "Новые имена". "Молодые звезды России" - лауреаты международных конкурсов, музыканты из Москвы Василий ЩЕРБАКОВ (фортепиано) и Александр ТРОСТЯНСКИЙ (скрипка) дают концерт 23 марта.

Кроме того, юбилей отмечает ансамбль скрипачей "Эллегия". Его концерт 25 марта непременно запомнится любителям музыки. В нем принимают участие ведущие солисты Приморской филармонии и Оркестр штаба Тихоокеанского флота. 27 марта прозвучат фортепианный дуэт Галины БЕДЧЕНКО и Людмилы КУЗИНОЙ и инструментальный дуэт Анны ФЕДОТОВОЙ (скрипка) и Андрея ВИНИЧЕНКО (фортепиано). В заключение фестиваля 28 марта прозвучат "золотые голоса Кореи" - Ким Чжон А, Ким Янг Ю и Янг Хью Ёнг. Программа концерта - оперная классика: арии, дуэты и трио из опер ВЕРДИ, ДОНИЦЕТТИ, ПУЧЧИНИ, ДЖОРДАНО. Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит увертюры и интермеццо из опер этих композиторов.