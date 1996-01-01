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Не сплю, не ем без "Бони М"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

26 марта во Владивосток с концертом приезжает группа Boney M! Он состоится в FESCO-Hall. А еще одно выступление пройдет 27 марта в Находке, в ДК моряков.

Несколько лет назад в столице Приморья уже гастролировал коллектив с аналогичным названием. Но от того "классического" состава, который появился на свет в 1976 году, благодаря таланту и коммерческой хватке германского продюсера Фрэнка ФАРИАНА, до нас добрался только танцор Бобби ФАРРЕЛ. Именно он и выступал тогда во Владивостоке. Бобби на сцене лишь открывал рот, стараясь как можно точнее попасть в фонограмму. На этот раз к нам приезжает солистка Boney М Лиз МИТЧЕЛЛ вместе с бек-вокалистками Кэрол ГРЭЙ, Патрицией ФОСТЕР и темнокожим танцором Тони ЭКШФОРТОМ.

Надо сказать, что оригинальный состав Boney M, исколесивший едва ли не весь мир, прекратил существование в конце 80-х годов прошлого столетия. "Из-за личностных трений", как сообщали тогда СМИ. И с 1997 года под брендом Boney M выступали три состава, сформированных бывшими "крестниками" Фрэнка Фариана: группы Бобби Фаррела и Мейзи УИЛЬЯМС, а также коллектив Лиз Митчелл. Марсия БАРРЕТ пела соло. Однако только Лиз Митчелл отстояла свое право в суде на использование в своем творчестве имени Boney M, так как именно она была и остается фирменным голосом легендарной группы. Вместе с Фарианом, конечно.

Кстати, "ЗР" объявляет конкурс под названием "Мы любим Boney M!" Первому ответившему на вопросы до 20 марта гарантируется приз - два билета на концерт легендарного коллектива. Ответы присылайте на адрес нашей редакции.

1. Какую самую первую песню под псевдонимом Boney M записал продюсер Фрэнк Фариан?

2. В постановке какого знаменитого мюзикла начинала творческую карьеру Лиз Митчелл?

3. Впервые "классический" состав Boney M появился перед публикой в 1976 году в популярной телепрограмме германского телевидения Musikladen. Какую песню исполняла тогда группа?

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