Жизнь в танце

Умение работать в команде - такое качество в людях в наш век индивидуалистов ценится особенно высоко. Когда-то это умение прививали детям пионерские и комсомольские организации. Сегодня эта задача ложится даже не на школу, а на различные творческие коллективы, клубы по интересам, где подрастающее поколение не только занимается любимым делом, но и учится вечным ценностям - взаимопониманию, взаимовыручке, умению слушать и слышать окружающих.

Не только танцевать, но и общаться

Воскресенье, 8.45. Согласитесь, что даже взрослые люди предпочитают в этот день подольше поваляться в постели. Но в репетиционных залах ансамбля "Улыбка", который расположился в Центре детского творчества Владивостока, в это время уже оживленно. Педагоги готовятся к урокам, юные танцоры спешат поскорее переодеться, протереть в зале полы и приступить к занятиям. Даже эти малыши, которым всего-то по 7-8 лет, уже не представляют свою жизнь без танцев. И спешат сюда даже в непогоду, выходные и праздники.

Маленьких танцоров в репетиционных залах сменяют старшие, а вечером подтягиваются и совсем взрослые участники ансамбля, многие из которых уже давно окончили школу, заканчивают вузы и имеют хорошую работу. Но привычка танцевать, а также настоящие друзья, которых они обрели здесь, заставляют их снова и снова приходить в "Улыбку".

- Я танцую в этом коллективе с 4-летнего возраста, - говорит Наталья БЕЛИНСКАЯ, которая занимается здесь уже 17 лет. - И я уже не представляю себя без танцев и без этого коллектива. Это уже не только частичка жизни, это частичка меня.

- Нас сюда тянет именно атмосфера, которая здесь царит, - поддерживает Наталью Лера ВОСТРИКОВА. - Сюда можно прийти со всеми своими радостями и горестями, и здесь всегда поддержат, если нужно, придут на помощь. Мы сюда приходим не только танцевать, но и общаться. И все люди, которые меня здесь окружают, - это мои настоящие друзья.

Личные качества - на первом месте

Когда родители приводят своих малышей в "Улыбку", им кажется, что преподаватель и бессменный руководитель "Улыбки", заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН, недостаточно ласков с малышами, а жесткая дисциплина просто непосильна для юных танцоров. Да и сами дети, которые только начинают заниматься, побаиваются своего тренера. Однако по мере того как ребята втягиваются в коллектив, начинают танцевать, принимать участие в концертах, общаться со старшими участниками ансамбля, с ними происходят действительно поразительные вещи. Они становятся самостоятельными, учатся решать свои проблемы без участия родителей, дружить и отвечать за свои слова и поступки...

Иван БАЖЕНОВ занимается в ансамбле с 6 лет. Сегодня он уже студент вуза, но бросить танцы никак не решается. "Улыбка" - наш второй дом, - говорит Иван. - А Тюрин - наш второй папа. Хотя когда мы были малышами, мы его побаивались, но потом поняли, что на занятиях он требовательный и строгий только потому, что в танцах, как и в любом спорте или искусстве, без этого нельзя. Зато во внеурочное время, во время выездов на природу и совместных праздников, у нас отношения, скорее, дружеские.

- В нашем коллективе мы к родителям обращаемся только в крайнем случае, когда сами внутри коллектива с человеком разобраться не можем, - говорит Владимир Тюрин. - И это случается крайне редко. Сама специфика коллектива очень сильно выравнивает ребят. Например, у нас даже если и есть дети очень обеспеченных родителей, то они ничем не отличаются от остальных. Материальное как бы отходит на второй план, а на первое место выходят личные качества.

На вопрос о том, как удается удерживать в коллективе взрослых танцоров, Владимир Тюрин пожимает плечами: "Не знаю... Мне кажется, что нужно стараться быть им интересным. И защищать своих. Если что-то случится, они знают, что здесь им всегда помогут, здесь они найдут поддержку и помощь. И моя задача не столько в том, чтобы сделать это самому, а создать такие условия, в которых дети сами помогают друг другу, приходят на помощь. Как показала практика, наши ребята остаются друзьями и в жизни, они друг другу помогают, друг друга вытаскивают из разных ситуаций. Я им всегда говорю: "Ваша задача танцевать, пока возможно. Но самое главное, что здесь вы знакомитесь, приобретаете друзей, учитесь работать в коллективе, дружить - в жизни вам это очень поможет".

Скорее, искусство, чем спорт

Владимир Тюрин с самого начала работы решил: чтобы сохранить коллектив, его танцевальный уровень и отношения внутри, необходима преемственность. То есть тренерами в "Улыбке" должны работать только собственные ученики.

- Изначально у меня была задача - создать замкнутый цикл. Уже примерно в 13-14-летнем возрасте мы видим, у каких ребят есть способности к преподаванию, и начинаем их понемногу вводить в тренерскую работу. За время существования ансамбля преподавателей выросло много. Среди первых были Вика ШОЛОХОВА, Лена ГОЖАЯ. У нас они поработали и ушли дальше. Потом был Рома РОГОЖИН - у него теперь свой коллектив. Потом - Женя МЕДВЕДЕВ. Сегодня в коллективе работают два преподавателя - Евгения МАЛЬЦЕВА и Ольга АГАПОНОВА, они тоже выросли в ансамбле. Сейчас мы начали готовить к преподаванию еще одну нашу девочку.

Работы для преподавателей в "Улыбке" хватает. Это и групповые занятия, постановка и репетиции концертных номеров и шоу-программ, индивидуальные занятия с теми парами, которые хотят проявить себя в конкурсном танцевании. Хотя бальные танцы в "Улыбке" - это, скорее, искусство чем спорт.

Награды и финансы

О том, что уровень коллектива действительно высок, говорят в первую очередь звания, которых за 25 лет существования ансамбля удалось завоевать великое множество. Ансамбль является лауреатом всероссийских и всесоюзных конкурсов и фестивалей, лауреатом премии Приморского комсомола, имеет звание заслуженного коллектива края и образцового ансамбля бального танца. В общем, несмотря на обилие танцевальных школ и студий, подобного шоу-коллектива на Дальнем Востоке просто не существует.

За свою четвертьвековую историю коллектив объездил множество стран. "Улыбка" побывала на гастролях в Японии и Корее, Вьетнаме и Америке, неоднократно гастролировала в Китае. Гастрольные поездки когда-то организовывали администрации города и края, называя "Улыбку" визитной карточкой Владивостока. Сегодня "Улыбку" привлекают в основном для участия в различных городских и краевых мероприятиях. Коллектив такого уровня украсит своим присутствием любое торжество. Вот только когда заходит разговор о взаимовыгодном сотрудничестве или организации гастрольных поездок, интерес к уникальному коллективу у чиновников от культуры и образования гаснет.

А между тем статус шоу-коллектива обязывает. В программе должно быть много номеров, яркие и интересные костюмы, современное звуковое и световое оборудование. Все это, естественно, требует значительных финансовых вложений. Какую-то часть расходов коллектива берут на себя меценаты (ПБММ "Спутник" и ОАО "Синергия"), что-то зарабатывают старшие участники ансамбля своими выступлениями. Однако некоторые творческие задумки пока остаются нереализованными из-за дефицита финансовых средств.

Но несмотря ни на что, творческий багаж у коллектива за 25 лет существования накопился более чем солидный. В этом зрители смогут убедиться на юбилейном отчетном концерте, который состоится 1 апреля в 17.00, 2 апреля в 12.00 в большом зале Центра детского творчества Владивостока (Океанский пр-т, 43).