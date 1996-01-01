В Хабаровске пройдет фестиваль японского кино

Генеральное консульство Японии в Хабаровске совместно с Хабаровским союзом обществ дружбы с зарубежными странами и Хабаровским краевым киновидеопрокатом с 22 по 25 февраля проводят в дальневосточной столице Фестиваль японского кино.

Как сообщили в генеральном консульстве Японии, в кинотеатре "Совкино" будут продемонстрированы три художественных фильма: "О женщинах и асурах", "Конкурс роботов - робокон", "Мой грандпа" и два документальных: "Добро пожаловать в Японию!" и "Барабаны Японии".

Билеты на открытие кинофестиваля можно бесплатно получить в кассе кинотеатра "Совкино" с 20 февраля, на остальные сеансы билеты можно купить в кассе кинотеатра с 17 февраля. Цена - 50 руб. Генеральное консульство Японии в Хабаровске приглашает жителей и гостей Хабаровска посетить кинофестиваль и надеется, что проведение данного мероприятия будет способствовать углублению взаимопонимания между народами двух стран.