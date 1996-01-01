В Комсомольск привезли питерское искусство

Выставка современного искусства Санкт-Петербурга открылась в арт-галерее "Метаморфоза" в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщила директор галереи Ольга ПРИВАЛОВА, в экспозицию вошли около 200 графических работ: офорты, литография, линогравюра, акварель. Все они предоставлены Российской Академией искусств, Школой художника, бывшим дальневосточником Олегом ЯХНИНЫМ. Его работы хранятся в тридцати музеях мира. Художник известен тем, что организовал Независимый фонд графики, шесть раз проводил биеннале. На выставке в Комсомольске-на-Амуре представлена графика преподавателей Академии и дипломные работы студентов. Темы разные, но, по словам Ольги Приваловой, "объединяют их свойственные школе Санкт-Петербурга интеллектуальность, сюжетность, склонность к интерпретации образов и символов". Темы навеяны литературой в жанре фэнтези, кино, телевидением, Интернетом. Представлена также прикладная графика - иллюстрации, образцы шрифтов.