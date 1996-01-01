Православный пейзаж

В православной гимназии Владивостока открылась персональная выставка Николая БОЛЬШАКОВА. На ней представлены работы последних лет.

- Я - художник-реалист, - сказал на открытии выставки Николай Большаков. - И для меня, можно сказать, открытием стало признание моего творчества как православного. Я всего лишь люблю писать пейзажи средней полосы России и ее "северов". Я родом из Великого Новгорода, судьба занесла меня на Дальний Восток, но душа моя словно бы до сих пор живет там. Как-то не удалось мне прикипеть сердцем к приморским сопкам и морю, все снятся тамошние равнины и пригорочки. А какой русский пейзаж без церкви? Куда ни посмотри, какую деревеньку ни пиши, все равно чуть в отдалении горят купола.

Последние пять лет Николай Егорович часто бывал на родине и объезжал тамошние деревни. Те их них, что выстояли в смутные времена перестройки, восстановили свои православные церкви, часовни.

Идейным вдохновителем выставки стал руководитель православной гимназии отец Игорь. "Для нас важно, чтобы наши воспитанники видели вокруг себя и хорошую живопись, и примеры достойной жизни, - сказал он. - Мне самому особенно нравятся две картины на монастырскую тематику. Например, "Соловецкий монастырь". Холодные тона, пасмурное небо... Но люди не перестают работать и молиться. Детям нужно знать о том, что ежедневный подвижнический труд не только часть русского церковнославянского фольклора. Это - день сегодняшний".

Посмотреть на картины Николая Большакова может каждый пришедший в православную гимназию - вход свободный.