Вечеринка в "Океане"

В ночь с 18 на 19 февраля в кинотеатре "Океан" состоялась вечеринка Birthday Dj Dak, представленная клубным проектом R&D promo.

Публика пришла разношерстная: в основном молодежь - любители самых разнообразных направлений электронной музыки от IDM до progressive. Отличный звук, лазерное шоу - все это можно было увидеть и почувствовать, находясь в кинотеатре "Океан". Публику развлекали Dj Anton, Dj Egor, Dj Fisherman, Dj Dak, Dj Traffic, Dj Grom.