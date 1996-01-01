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Японское кино в Хабаровске
З марта в Хабаровске открывается Фестиваль японского кино, он продлится всего 6 дней (с 11 по 16 марта), но, по мнению организаторов, вполне способен дать представление о новейших тенденциях в японском кинематографе. Фестиваль организован Генеральным консульством Японии при содействии Хабаровского крайкиновидеопроката.
На торжественном открытии фестиваля в кинотеатре "Совкино" будет показана кинолента "Айки" молодого режиссера Дайскэ ТЭНГАНА, рассказывающая о прикованном к инвалидной коляске боксере, который возрождается к жизни благодаря искусству айкидо.
Всего же хабаровчане смогут увидеть 6 картин режиссеров Страны восходящего солнца в кинотеатрах "Гигант" и "Совкино". Особым сюрпризом для жителей города станет свободный вход на показы фильмов фестиваля.
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