Японское кино в Хабаровске

З марта в Хабаровске открывается Фестиваль японского кино, он продлится всего 6 дней (с 11 по 16 марта), но, по мнению организаторов, вполне способен дать представление о новейших тенденциях в японском кинематографе. Фестиваль организован Генеральным консульством Японии при содействии Хабаровского крайкиновидеопроката.

На торжественном открытии фестиваля в кинотеатре "Совкино" будет показана кинолента "Айки" молодого режиссера Дайскэ ТЭНГАНА, рассказывающая о прикованном к инвалидной коляске боксере, который возрождается к жизни благодаря искусству айкидо.

Всего же хабаровчане смогут увидеть 6 картин режиссеров Страны восходящего солнца в кинотеатрах "Гигант" и "Совкино". Особым сюрпризом для жителей города станет свободный вход на показы фильмов фестиваля.