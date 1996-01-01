В Хабаровск привезли эфиопов

На прошлой неделе в Дальневосточном художественном музее Хабаровска открылась фотовыставка GEO "Семеро смелых".

Как рассказали организаторы выставки, на ней представлены фотографии семи научно-исследовательских экспедиций, в ходе которых известный этнограф и фотограф Леонид КРУГЛОВ восстанавливал маршруты великих российских путешественников XIX века по их дневникам.

К настоящему моменту уже состоялись две аналогичные выставки, посвященные путешествиям по Эфиопии и Папуа-Новой Гвинее. На представленной в музее экспозиции - фотографии опасных мест Африки - Каффа.

Следующий этап, который планируют покорить этнографы, - Дальний Восток по маршруту Владимира АРСЕНЬЕВА.