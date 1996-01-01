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О любви к театру
Первая во Владивостоке антреприза по пьесе Надежды ПТУШКИНОЙ "Плачу вперед", поставленная на сцене Краевого драматического театра молодежи, вызвала небывалое число пересудов среди публики театральной и нетеатральной. А все потому, что наравне с профессиональными актерами театра ТОФ Татьяной ЗАРЮТОЙ, Романом КОЛОТУХИНЫМ и Анной ПРОСКОКОВОЙ на сцену вышла Оксана РЫБАЛКО, президент "Приморской Медиа Группы-7", в состав которой входят ТНТ, MTV, НТВ, "Русское радио", "Динамит-FM". Режиссер постановки Станислав МАЛЬЦЕВ отвел ей роль главной героини Олимпиады - бизнесменши, решившей заключить годовой брачный контракт с любовью своей молодости.
"И зрители почему-то решили, что это моя публичная исповедь от первого лица, - смеется Оксана Рыбалко. - Нет, нет и нет! Да, это исповедь про любовь. Но не к мужчине, а к театру. Олимпиада - это не я!"
- Да? А народ так увлеченно обсуждает подробности вашей личной жизни, ориентируясь на сыгранную героиню...
- Вот почему изначально, еще на этапе планирования театральной постановки, я не хотела, чтобы в пьесе, которую мы будем играть, было хоть какое-нибудь социально-половозрастное сходство со мной. Хотелось избежать косвенных намеков, но получилось до удивительного наоборот. Я бы с таким же удовольствием сыграла роль Полины, жены Распятова. Была бы моложе, сыграла бы глупенькую Натусю, любовницу Распятова. Но вообще-то я сразу же дала себе установку, что соглашусь на первую же пьесу и первую же роль, которую предложит режиссер Станислав Мальцев. Выпала пьеса "Плачу вперед" и роль Олимпиады.
- Но ведь есть хоть что-то в вашей героине, о чем вы можете сказать: "Вот. Это - про меня!"
- У Олимпиады есть замечательная фраза, которая звучит в самом начале спектакля и повторяется в конце: "Держи удар, Липа, с прямой спиной и ироничной улыбкой!". Это практически мой девиз!
- Каким образом, питая нежные чувства к театру, вы прекрасно обходились без него последние несколько лет?
- Я вычеркнула его из жизни принудительным образом. Это была серьезная и глубокая мечта юности. Мы вместе со Стасом (режиссер постановки. - Прим. "ЗР") три года занимались в студии при Институте искусств. Мне нужно было поступать, и поступление, в общем-то, было вещью формальной. Ведь актерское мастерство, сценическую речь, хореографию, вокал преподавали те же самые родные и близкие педагоги, что должны были принимать экзамены. Но случилось иначе, поступать я не стала. Переживалось это очень трагично, через такую депрессию, что в течение десяти лет я просто не могла переступить порог кого-либо театра.
- Но вот 17 лет спустя мечта сбылась... Вы стали актрисой?
- Да, судьба перевернула еще одну страницу. Я озвучила свое желание сыграть в театре и профинансировать постановку Стаса. Сыграть не для зрителя, не для пиара, а для себя. Чтобы успокоиться и излечиться от неразделенной любви к театру. Согласна была на любую роль. Стас долго думал, и я даже начала сомневаться, как бы он мне "Конька-Горбунка" не принес... Выбрал Птушкину и Олимпиаду. Когда я читала пьесу в распечатках, как-то не представляла себе до конца, что героиня должна в первой же сцене предстать перед зрителем в нижнем белье. Ну, проснулась, как сказано в ремарке автора, со следами парадной укладки на голове, но в чужой постели. И только потом, когда уже начались репетиции, на сцене стоит кровать и уже нужно играть, потихоньку доходит, в каком я должна быть виде!
- Но отступать некуда...
- Да, отступать не в моих правилах. Сказал "гоп", значит прыгай! Тут я стала думать, как побольше прикрыться, и билась с художником Ладой СМИРНОВОЙ за каждый сантиметр юбочки: "Ну, чуть-чуть подлиннее..." А она: "Нет, открываем! Актрисой хотели быть - так играйте. Так должно быть, так!" Признаюсь, что это была самая короткая юбочка в моей жизни. Начавший оживать образ настолько не вязался с привычным, что сначала я даже хотела сделать премьеру не во Владивостоке, а где-нибудь в Уссурийске. Во избежание ассоциаций с бизнес-леди Оксаной Рыбалко и пристальных взоров...
- Было страшно первый раз выходить на сцену?
- Особенно на первом показе, для своих. Вообще перед родными и близкими очень сложно играть, это самый тяжелый зал. Еще была боязнь полного зала, я привыкла выступать с публичными речами, но актерство предполагает не словесный, а энергетический "возврат" зала. Спокойствие пришло спустя пять минут, когда мне уже не мешало ни шелестение пакетиков, ни звонки сотовых телефонов. Оказалось, что при полном зале играть намного легче, чем на репетициях.
- Говорят, что на спектаклях для своих была такая публика, которая вообще первый раз переступила театральный порог?
- Ну, не все мои друзья театралы... Люди на премьеру даже из Москвы прилетали. Кто-то из пришедших боялся, что придется лицемерить. Неудобно же человеку в лицо сказать, что спектакль не понравился. И для меня высшей похвалой было такое замечание: "Не знаю, хорошо это или нет, но спустя десять минут я уже забыл, что прилетел смотреть именно на твой актерский дебют". А еще, мне потом передали, что одна пожилая пара все ходила по театральному холлу и искала мой портрет среди прочей актерской труппы. Тоже приятно...
- Во сколько, в конце концов, вам обошлась любовь к театру?
- Гораздо дороже, чем я предполагала вначале. Наши малые театральные площадки финансово ограничены. У ребят и полет мысли есть, и талант, но отсутствие денег крылья подрезает. На спектакле "Плачу вперед!" были качественные декорации, качественные костюмы. Мои коллеги по сцене могли полнее себя раскрыть. А ведь когда мы летом начинали репетировать в Театре молодежи, я подумала: "Боже мой, какая убогость!" Стены ободраны, канализация "благоухает"... Пришлось даже свечи ароматические жечь, а зимой покупать и включать тепловые пушки. Тогда я поняла: искусство требует не только жертв, но и дотаций и никогда не сможет стоять на коммерческой ноге. Слава богу, благотворительность у нас развивается, людям нужны не только хлеб, но и зрелища.
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