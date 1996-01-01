"9000 км" до Владивостока

"9000 км", или "Трансроссийский художественный проект", разместил свои экспозиции в залах Приморского союза художников и в галерее современного искусства "Арка". Выставка работает до 4 марта.

- Нашему проекту всего три месяца, - рассказал Евгений УМАНСКИЙ, арт-директор Калининградского филиала Государственного Центра современного искусства (Москва). - Первая презентация состоялась во Владивостоке, затем мы посетим 17 городов, и закончится проект в Москве в рамках биеннале современных искусств. Нами руководило стремление объединить разорванное постсоветское пространство. Художники России и Казахстана давно потеряли всякие связи, и это никого не радует. Проект "9000 км" - это социальный проект. Каждый город отразился в нем своей темой. Калининград представил экспозицию "Заграничная территория", Санкт-Петербург - "Как выжить в памятнике", Волгоград - "Между статуарностью и руинами", Курган - "Люди на грани нервного срыва". В любом случае современное искусство неоднозначно, надо приложить усилие, чтобы понять его метафоры и иносказания.

В галерее "Арка" можно увидеть некий "красный угол" - это часть проекта "Фрингилла" калининградского художника Юрия ВАСИЛЬЕВА. Художники из Бишкека (Кыргызстан) и Чимкента (Казахстан) представили проект "Потерянный рай". Владивосток обозначился выставкой "Дальше некуда", видео-перформансом "Иглорефлексотерапия", инсталляцией "Китайцы! Дешево!", слайд-скрином "Желтая река". После города нашенского в списке участников значатся Нью-Йорк с проектом "Русская нефть" и Прага - "Учите русский, мы еще вернемся!"