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Песни ушедшего века
Песни Юлия КИМА, Булата ОКУДЖАВЫ, Новеллы МАТВЕЕВОЙ и других культовых бардов прозвучали на новой арт-площадке Владивостока - в Православной гимназии. В субботу, 11 февраля, здесь прошел творческий вечер владивостокского исполнителя авторской песни Людмилы ЖЕРДЗИНСКОЙ.
По словам хозяйки вечера и администратора православной гимназии Ирины НАУМОВОЙ, такие встречи особенно важны тем людям, для которых сложен безумный ритм жизни XXI века: "Нашим гостям часто не хватает душевного тепла, искренних человеческих взаимоотношений, и они стараются найти их в песнях и стихах любимых бардов. Это песни их ушедшего века. Песни их, может быть, несбывшихся надежд".
Словно бы в подтверждении этой мысли пришедшие на вечер гости дружно подхватывали строчки каждой второй песни. А ближе к концу вечера из группы слушателей даже выделились самодеятельные артисты.
"Вообще-то, я так решила отметить собственный день рождения. Сегодня здесь много моих друзей и знакомых, а также их друзей и знакомых, - сказала Людмила Жердзинская. - Но оказалось, что такие выступления нужны не только им. Всякий день рождения как бы подводит определенную черту под прожитой жизнью: что удалось и не удалось, что сбылось и не сбылось..."
Следующий творческий вечер решено провести в марте. Православная гимназия приглашает всех желающих, вход свободный.
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