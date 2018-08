Встреча 30 лет спустя

В прошлую пятницу, 10 февраля, во Владивостоке в FESCO-Hall c единственным концертом выступила некогда суперпопулярная группа Slade. Визит в Приморье рок-героев середины 70-х годов прошлого столетия проходил в рамках турне, посвященного 40-летию легендарного коллектива!

"Слейды" прилетели

Гастроли Slade культурным событием краевого масштаба не стали, как это было во время визитов Nazareth и Deep Purple. Эти команды, несмотря на многократное обновление составов, до сих пор живы и пытаются выпускать альбомы. К ним можно относиться по-разному, можно даже не замечать, но они - реальность дня сегодняшнего. А былые "звезды" глэм-рока Slade канули в Лету лет эдак 30 лет назад, выпустив в 1976 году альбом Nobody's Fools, один из самых лучших в их карьере. Да, альбомы у Slade выходили и позже, но большой народной любви к ним уже не было. Они интересовали только самых ярых фанов группы.

До нашей "глубинки", правда, докатывались слухи о концертах "Слейдов" в обеих "столицах" на различных фестивалях. Но это было так далеко, что казалось почти фантастикой. Кстати, впервые Slade посетили Россию в ноябре 1999 года. И вот добрались до Владивостока!

В Приморье группа прилетела из Хабаровска, отыграв там, по словам ее менеджеров, "аншлаговый концерт". Преодоление столь малого расстояния по воздуху, а не на поезде, объясняется приверженностью музыкантов к самолетам. По словам одного из организаторов тура, "они полетят даже на "ПАЗике", если у него будут крылья".

Slade прибыли к нам с небольшим приключением, из-за проблем с авиатранспортом сорвался концерт в Благовещенске. У самолета, на котором "Слейды" собирались лететь, по слухам, отказал один из двигателей. Слава Богу, это выяснилось на земле! Так что музыканты несколько часов сидели в Москве, ожидая благоприятного исхода ситуации. Они очень хотели выступить в Благовещенске, но не получилось, поэтому из первопрестольной прямиком полетели в Хабаровск.

В столице Приморья, прямо на ступеньках гостиницы "Владивосток", группа дала небольшую пресс-конференцию. Точнее, за всех музыкантов "отдувался" 53-летний лидер-гитарист Дэйв ХИЛЛ. Другой "основоположник" Slade, 56-летний барабанщик Дон ПАУЭЛЛ, в это время курил в сторонке.

Хилл, общаясь с прессой, то и дело улыбался, обнажая свои "фирменные" передние зубы "а-ля кролик". Именно таким мы его помним с начала 70-х годов прошлого века. Истинный возраст музыканта выдавало лишь чуть оплывшее лицо. Дэйв вел себя непринужденно, охотно позировал фотографам и лишь иногда передергивал плечами от холода. Одним словом, душка.

Ровно 75 минут

Таким же живчиком, подвижным, как ртуть, он был и во время концерта, где играл первую скрипку. Именно к нему было приковано внимание зала, заполненного, надо отметить, не "под завязку". Наверное, потому, что вокалиста и гитариста Мала МАКНУЛТИ, появившегося в Slade семь месяцев назад, публика не знала. До него в группе несколько лет пел Стив УОЛЛИ, сменивший у микрофонной стойки легендарного (без преувеличения и иронии) Нодди ХОЛДЕРА.

Согласно контракту и плэй-листу Slade отыграли ровно 75 минут. Концерт открывал шлягер 1981 года We'll Bring The House Down. Затем последовала обойма из хитов: Gudbuy T'Jane, Far Far Away, Run Run Away, My Oh My, Everyday, Look Wot You Dun. Конечно же, не обошлось без Coz I Love You, Mama Weer All Craze Now и Get Down And Get With It.

В зале были сплошь ровесники Slade, лысые и седые, с "брюликами" в ушах и на пальцах, в дорогих костюмах и платьях. Они пришли вспомнить свою молодость, когда им было по 20-25 лет. Публика "завелась" буквально на первой песне. Кому хватило места, танцевали в проходах между рядами. Остальные стояли и хлопали в такт. Надо отдать должное сотрудникам милиции, они в эту "слейдоманию" не вмешивались и даже не запрещали фотографировать, как это бывало на других концертах.

Всеобщая эйфория, бесспорно, огромный плюс концерту. Но одни из его минусов - это плохой звук, похоже, аппаратура была не отстроена. Кроме того, зрители хотели приобрести сувениры, плакаты и какую-нибудь атрибутику группы, но ничего этого не продавалось. К большому сожалению, не работал и буфет, а многие так на него надеялись... Что касается вокалиста, то Макнулти пел с полной отдачей. Он даже хрипел почти как Холдер, но в его голосе не было "фирменного" дребезга великого Нодди, который "застрял" в наших ушах лет 35 назад. Наверное, Мал хороший музыкант, иначе он бы здесь не оказался, но, по сути, это был человек, которого пригласили попеть песни группы Slade. И не более того.

После планового исполнения на бис Cum On Feel The Noize группа исчезла за кулисами, а зрители еще некоторое время продолжали аплодировать и кричать: "Slade! Slade!", надеясь, что музыканты еще выйдут на сцену. Но чуда не произошло. Между тем, как рассказал "ЗР" один из организаторов концерта, Slade, видя, как радушно их принимают во Владивостоке, решили нарушить традицию и сыграть еще несколько песен. Только на тот момент публика уже покинула зал...