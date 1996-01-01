Знакомые цветы

Выставка цветов открылась в филиале музея имени Арсеньева. На ней будут представлены незнакомые цветоводам-любителям виды хорошо известных каждому растений.

"Знакомство с незнакомым" - так звучит название выставки, в центре внимания - диковинные растения. Организаторы "парада цветов" стремятся показать новые и редкие виды крупноцветковых растений, таких как фуксии, цитрусовые, стрептокарпусы, также будут представлены некоторые виды фиалок. Все желающие смогут купить отростки понравившихся экспонатов. Взрослеют и зеленеют растения под заботливым наблюдением Елены ГАЛИЦКОЙ, которая является организатором мероприятия. Завершится "Знакомство с незнакомым" в праздничный день 8 марта.