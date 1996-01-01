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BSB Club: 10 лет - это весело!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Старейшему клубу Владивостока BSB Club исполнилось 10 лет. Празднование длилось 3 дня, с 9 по 11 февраля, и включало в себя три абсолютно разноплановые вечеринки.

На вечеринке Best friends можно было послушать группу "Листья травы". На следующий день состоялось Your Dance Party, порадовавшая любителей электронной музыки выступлениями DJ's Anton, Traffic, Marsh, Stas, Stin, Onlife. Финалом стала вечеринка Jam session, где выступили группы "2манный 100н", "Самогон", Coin, Boa Juice и многие другие. Так что весь уикенд царила атмосфера праздника, посетителей было очень много, веселье захлестывала каждого.

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