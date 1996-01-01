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В Приморье приехали "Каннские Львы"!
10 февраля во Владивостоке впервые состоится презентация Международного фестиваля рекламы "Каннские Львы".
"Каннские Львы" - самое известное и значимое событие в мировой рекламной жизни, на которое со всего мира съезжаются представители крупнейших рекламодателей, рекламных агентств и СМИ. Получить "Каннского Льва" за креативные заслуги в области рекламы на телевидении, в кино, в печатных изданиях, в наружной рекламе, в Интернете и в области медиастратегий - мечта каждого рекламодателя и рекламного агентства.
В Приморье организаторы мероприятия, компания СТС, привезли лучшие рекламные ролики, занявшие призовые места на Международном фестивале "Каннские Львы-2005". Они обещают зрителям Владивостока показать самую новую и самую лучшую в мире "рекламную паузу". Хочется добавить и "самую длинную", так как акция продлится два дня. В первый день фестиваля зрители увидят не только "изюминки" "Каннских Львов-2005", но и смогут сами выбрать лучший рекламный ролик, снятый в Приморье в 2005 году. Его ждет награда - "Приморский Лев-2005"!
ДосьеВ 1954 году, находясь под впечатлением от успеха очередного Международного Каннского кинофестиваля, основанного в 1940 году, европейская группа рекламистов, продающая рекламное время в кинотеатрах, пришла к выводу, что компании-изготовители рекламных роликов, наряду с представителями киноиндустрии, также заслуживают широкого признания. А почему бы и нет? Рекламный ролик - это тоже произведение искусства, вроде как маленькое кино, где есть свои сюжеты, свои герои. Так был основан Международный фестиваль рекламы "Каннские Львы". Лучшие ролики в каждой призовой категории награждаются Золотыми, Серебряными и Бронзовыми Львами. Изначально ролики делились на категории по хронометражу, по сюжетам, также были игровые и анимационные ролики. Однако в 1967 году они были разделены на категории по типу рекламируемой продукции и услуг...
Презентация фестиваля "Каннские Львы" пройдет в кинотеатре "Океан" 10 февраля в 21:00 и 11 февраля в 23:00. Билеты продаются в кассах кинотеатров "Океан" и "Иллюзион".
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