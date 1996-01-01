Звучали струны оркестра ТОФ

На прошлой неделе в Доме офицеров флота состоялся вечер шедевров романтической музыки, который устроил камерный оркестр ТОФ "Консонанс".

Коллектив этот молодой - его первое выступление состоялось в декабре 2005 года. Художественный руководитель и дирижер оркестра флота Константин СЕЛИВАНОВ стремится познакомить слушателей с редко исполняемой струнной музыкой. Состав "Консонанса" классический: скрипки, альты, виолончели, контрабасы. На концерте звучала и гитара, и зрители долго аплодировали Юрию ЛАКСТИГАЛУ.

Кстати, сейчас струнные группы есть только в оркестре Министерства обороны в Москве, и у нас - во Владивостоке, в оркестре штаба Тихоокеанского флота.

Константин Селиванов не ограничивает жизнь коллектива музыкантов участием в чисто официальных церемониях. Продолжая славную традицию военных оркестров России, он регулярно устраивает концерты для широкой публики, исполняя музыку классиков и современников, в том числе приморских композиторов и собственные сочинения.

Константин Сергеевич считает, что любовь к музыке должны воспитывать родители и учителя. Сам он много занимается с дочерьми. Старшая - Алла СЕЛИВАНОВА - играла на концерте музыку БАХА и де ФАЛЬЯ. Ученица профессора Феликса КАЛЬМАНА, юная скрипачка является лауреатом международных и региональных конкурсов. В ближайших планах оркестра ТОФ концерт с любимцем публики - солистом Юрием ВОЛКОВЫМ. В апреле нас ждет премьера английской музыки - концерт БРИТТЕНА и его же четыре морских интерлюдии из оперы "Питер Граймс", а также загадочная "Энигма" ЭЛГАРА.