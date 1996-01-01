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Студенты на пуантах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Концерты и спектакли воспитанников Хореографического училища Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) пользуются большой популярностью у зрителей. А в планах - создание во Владивостоке театра оперы и балета. Кстати, в училище работает попечительский совет, в планы которого входит и проект по созданию такого театра. Надо полагать, воплощение идеи не за горами, если учесть, что в состав совета входят такие известные в Приморье люди, как Лариса БЕЛОБРОВА, Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, Владимир КУРИЛОВ, Евгений АМБРОСОВ...

С концертами по краю

В прошлом году воспитанники Хореографического училища ДВГУ познакомили жителей Владивостока и Приморья со своим искусством. Осенью в рамках губернаторской программы "Мастера искусств - жителям Приморья" юные артисты побывали с концертами в Уссурийске, Большом Камне, Находке и других населенных пунктах края. Например, в поселке Врангель подобных выступлений не было более 20 лет!

Летом воспитанники училища с большим успехом дали два спектакля "Фея кукол". Еще один показ этого одноактного балета состоялся 17 января на сцене академического театра имени Горького. В дни новогодних каникул в этом театре прошла премьера детского спектакля "Спящая красавица", в котором принимают участие воспитанницы Хореографического училища ДВГУ. Изящные юные балерины очень украсили и оживили спектакль.

С большим успехом воспитанники училища выступали в Японии и Китае.

Танец - тоже профессия

Хореографическое училище работает по учебным программам, разработанным педагогами и хореографами на основе традиций и опыта ведущих хореографических училищ Москвы и Санкт-Петербурга. Выпускникам училища вручается аттестат о среднем (полном) образовании и дипломы о среднем профессиональном образовании (специализация "Хореографическое творчество" с квалификацией "Руководитель хореографического коллектива, преподаватель"). У выпускников есть возможность продолжить обучение в ДВГУ и получить высшее образование по специальностям: искусствоведение, культурология, филология, социально-культурная деятельность, народное художественное творчество.

Но недостаточно просто подготовить профессионального артиста или педагога-хореографа. Необходимо предоставить возможность выступать, радовать зрителей своим искусством, реализовывать свой талант... Когда во Владивостоке будет создан театр оперы и балета, самым ярким и способным выпускникам училища не нужно будет уезжать в другие города, чтобы работать там. В нашем городе появятся свои "звезды" балета, воспитанные в Хореографическом училище ДВГУ.

Учатся все - и студенты, и педагоги

Возрастных рамок для занятий в Хореографическом училище ДВГУ не существует. Для детей 5-7 лет разработана программа "Грация" - дошколята занимаются ритмикой, музыкой. Основной набор в училище производится с 8-9 лет. В старшие классы - с 14 до 16 лет. Здесь рады видеть даже взрослых, обучение которых строится по индивидуальной программе.

Для педагогов-хореографов, балетмейстеров и руководителей танцевальных коллективов со всего Дальнего Востока проводятся семинары-практикумы, мастер-классы признанных мэтров балета. Последний из них проходил со 2 по 7 февраля, им руководил Александр КУКИН.

Досье

Свое первое высшее образование Александр Кукин получил на биологическом факультете ДВГУ. Но позже нашел себя в танце: отучился на отделении хореографии Ленинградского института культуры и окончил аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. В 1991 году основал "Театр танца Александра Кукина". Преподавал технику танца модерн, композицию и партнеринг в США, Польше, Германии, Швеции, Уэльсе и Эстонии. Александр Кукин - единственный российский хореограф, осуществивший постановки своих оригинальных композиций в американских профессиональных труппах, таких, как "Kim Robards Dance" и "Dance constructions".

К сожалению, Владивосток находится очень далеко от культурных центров, не все руководители танцевальных коллективов могут позволить себе оплатить поездку и обучение. В Хореографическом училище ДВГУ планируют проводить подобные семинары и мастер-классы хотя бы раз в год. Училище уже принимало специалистов из Пермского театра, из национального балета Республики Корея. Но главная цель - сформировать на базе училища единое профессиональное сообщество балетмейстеров, хореографов и артистов балета.

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