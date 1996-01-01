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Slade - навсегда!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

10 февраля во Владивосток с единственным концертом выступят легендарные Slade! Визит в Приморье отцов-основателей глэм-рока проходит в рамках их всероссийского тура, посвященного 40-летию со дня рождения группы.

В одном из январских номеров "ЗР" совместно с организаторами предстоящего шоу, концертным агентством "ХХI век", объявил конкурс "Знаете ли вы Slade?". Мы предлагали своим читателям ответить на три простых, на наш взгляд, вопроса о творчестве юбиляров. А в качестве призов двум первым конкурсантам, приславшим правильные ответы, пообещали билеты на концерт "Слейдов", который состоится в FESCO-Hall. Сегодня - подведение итогов нашей акции, но сначала правильные ответы:

1. В 1964 году Дон ПАУЭЛЛ (ударные) и Дэйв ХИЛЛ (гитара) играли в ныне прочно забытой любительской команде Vendors. Впоследствии Vendors изменили название на N,Betweens, после чего к ним присоединились Нодди ХОЛДЕР (вокал) и Джимми ЛИ (бас-гитара). В 1969 они трансформировались в Ambrose Slade. Первый диск будущих "звезд" глэм-рока вышел именно под этой вывеской. Затем музыканты сократили название до Slade.

2. Согласно плэй-листу, на бис Slade сыграют Cum On Feel The Noise и Marry Xmas.

3. Альбом "Slade Alive! Vol. 1" (1972), по мнению журнала Rolling Stones, вошел в символическую "пятерку" лучших "концертников", изданных за всю историю рок-музыки.

Признаться, выбрать двух победителей из 18 претендентов было непросто, так как практически все конкурсанты прислали правильные ответы. И это еще раз подтвердило известный факт: Slade в России знают и любят. Итак, победителями конкурса "Знаете ли вы Slade?" стали: Ирина ГАРБУЗ (Арсеньев) и Руслан КОМАЕВ (Владивосток).

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