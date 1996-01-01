Клоун из Книги Гиннеса

Во Владивостоке на гастролях единственный в мире цирк лилипутов. Артисты привезли в Приморье свою классическую программу "Сиянье маленьких звезд", с которой они объездили едва ли не полсвета. Они были в Румынии, Дании, Арабских Эмиратах, Болгарии, а в 1998 году маленькие артисты посетили Владивосток. Жители "города нашенского" до сих пор с теплотой вспоминают их представления почти 7-летней давности.

В уникальной труппе 25 человек. И все артисты занесены в Книгу рекордов Гиннеса как "самые невысокие люди планеты". К примеру, рост заслуженной артистки России Нины РУДЬ всего 120 сантиметров, а рост укротительницы голубей Ларисы МАКАРЕНКО 135 сантиметров...

Инвалиды нам не нужны

Рост коверного Гоши (он же Дима СУРОГИН) 133 сантиметра. Он словоохотливый и симпатичный малый. С такими весельчаками, как он, хорошо коротать дальнюю дорогу в купе поезда. Дима Сурогин работает вместе с клоунами Алисой и Антошей. За пределами манежа его партнеры - супруги Лидия и Антон МАМУЛЕВИЧИ. Антоша в клоунском трио за главного. Ему 58 лет, он и режиссер, и худрук, и автор многих реприз. Дима младше своего босса на 26 лет. Он обожает рэп, хаус и "кислоту", а Антон - фанат "Битлов", "Дип Перпл" и "Цеппелинов". Но несмотря на разницу во взглядах на некоторые житейские и политические вопросы, они без проблем находят общий язык и взаимопонимание. Особенно когда речь заходит о том, чтобы пропустить стаканчик-другой. Конечно, когда позволяет рабочий график или есть необходимость расслабиться. По словам Дмитрия, более всего он любит темные сорта пива.

...История трудоустройства Сурогина в цирк типична для его коллег. На манеж Дмитрий попал от безысходности. В России "маленьким людям с большими возможностями", именно так называют себя лилипуты, найти работу практически невозможно. Впервые будущий клоун осознал, что он не такой, как все, в третьем классе. Его друзья-товарищи тянулись вверх, а он оставался таким же маленьким. Из-за своего роста Дмитрий стал в школе изгоем. Он признается, что понимал бессмысленность своего существования. И даже хотел уйти из школы...

- Все дети как дети, взрослели, росли, гуляли с девчонками, а я среди здоровых лбов ходил никому не нужный, - печально вздыхает Дмитрий Сурогин. - Случалось, что и обижали меня, дразнили. После восьмого класса я сказал маме: "Давай сядем и поговорим, куда я могу пойти с таким ростом". Я хотел пойти работать часовщиком, потому что там рост не нужен, там важно зрение, а у меня зрение хорошее.

Но Дмитрия не приняли на работу ни на Первый, ни на Второй Московские часовые заводы.

- Ты нам не нужен! У нас своих инвалидов хватает, - говорили ему в отделе кадров.

Из-за маленького роста ему отказали в учебе во всех московских техникумах, куда он подавал документы в надежде выучиться на радиомонтажника или того же часовщика. После этого Дима обошел все ПТУ, но и там история повторилась. Здоровому обществу инвалиды были не нужны. Его последним шансом было бюро по трудоустройству, но там посоветовали снова сесть за парту в надежде, что за два года... он еще подрастет. И Дима вернулся в школу и окончил 10 классов. К тому времени его рост был 105 сантиметров, его аттестат изобиловал тройками, и лишь по пению у него стояло "отлично". Как жить дальше, он не знал.

Единственный мужчина-солист

Благодаря друзьям отчима Диме устроили просмотр в Московском цирке. И маленький смазливый балагур и хохмач пришелся ко двору. Его документы тут же отправили в главк "Союзгосцирка", после чего сверху пришел приказ: "Оформить Дмитрия Сурогина учеником в "Музыкальный ансамбль лилипутов". Был когда-то такой коллектив. Вот там-то и пригодилась его пятерка по пению.

Дебют циркового артиста Дмитрия Сурогина состоялся летом 1987 года на гастролях в Астрахани. По нынешним меркам, его самый первый номер был весьма примитивным. Загримированный Гоша выходил на манеж и звонким голоском пел шлягер Игоря СКЛЯРА "На недельку до второго я уеду в Комарово..." Вот и все! Тем не менее успех у него был оглушительный. В "Музыкальном ансамбле лилипутов" он был единственным мужчиной-солистом. И публика валом валила в цирк, чтобы посмотреть на поющего маленького человечка. Как говорит Дима, "все цветы забирал я". Именно тогда он понял, что цирк - это его жизнь, его настоящее и будущее.

Тогда же он познал, что такое "медные трубы", а чуть позже, что такое дамские чары. И если испытание славой он выдержал, то перед слабым полом не устоял. Впрочем, Дмитрий об этом ничуть не жалеет...

Коварный соблазнитель

Хотите - верьте, хотите - нет, но симпатичный клоун Гоша всегда был объектом внимания женщин. Причем отнюдь не маленького роста. Согласно его же статистике, за всю гастрольную жизнь, то есть за 19 лет, у него было не менее 35 любовниц! Среди них были и замужние. А на коллег противоположного пола "маленький гигант большого секса" даже внимания не обращал. Как пел Владимир ВЫСОЦКИЙ: "У него в любой деревне две-три бабы точно есть".

Несомненно, кому-то сексуальная статистика Дмитрия покажется мизерной и смешной. Но наверняка найдутся и такие, кто позавидует его любовным подвигам. Признайтесь, не каждым мужчина может похвастаться таким количеством покоренных женских сердец. По его словам, у него нет секретов обольщения. Возжелав девушку, он действует по той же конфетно-букетной схеме, что и мужчины обычного роста. Если объект его внимания работал в цирке, то Дима сначала заводил пустой разговор, дальше следовали ласковые похлопывания по плечу или ниже талии, ничего не значащие объятия и поцелуи в щечку - и все, девушка уже приручена, а после нескольких страстных поцелуев "раскалена" до предела... Естественно, охмурение не обходилось без сладостей и цветов. Благо, у Димы их всегда много - благодаря зрителям.

- Надо уметь находить с женщиной общий язык, и тогда она будет твоя. Женщинам приятно слышать красивые слова. Кроме того, срабатывало мое обаяние. Если молодым девушкам я был просто интересен как мужчина. То замужним женщинам я давал то, чего им не хватало дома: любовь, ласку и нежность, - улыбаясь, рассказывает коверный (или коварный?) Гоша.

Если ему нравилась девушка среди зрителей, то он, проходя по рядам, незаметно передавал ей записку: мол, давай в антракте пообщаемся. Далее все происходило, как в анекдоте про поручика Ржевского. Случалось, что Гоша получал отказ, но чаще всего девушка соглашалась на первую встречу и через некоторое время оказывалась в Гошиной постели.

Рискуя нарваться на колкость, задаю клоуну вопрос: "Ну и как, они были тобой довольны как мужчиной?"

В ответ коверный, точнее, коварный соблазнитель с гордостью отвечает, что все его подруги были от него без ума. Он признает, что сначала их к нему влекла экзотика, которая потом трансформировалась в искренние чувства. С некоторыми пассиями он даже поддерживал длительные отношения. Короче, пословица "мал золотник, да дорог" - это про Гошу.

Ждала восемь лет

Во время разговора в комнату входит Лиля - подруга моего собеседника. Девушка младше Димы на восемь лет и тоже работает в коллективе маленьких артистов. Они вместе около года и вроде бы собираются расписаться.

- Когда она призналась мне в любви, я ей сказал: если хочешь за меня замуж, подожди, пока я нагуляюсь, - улыбается Дима.

Лиля ждала восемь лет. Дима признается, что с той поры, как они познакомились, с донжуанством он завязал. По его словам, пришло время подумать, с кем встретить старость...