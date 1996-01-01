Голая "Гвардия"

Арт-кафе "People" в центре Хабаровска. Морозный вечер, суббота, 21 января. Рок-сейшн в честь Дня студентов. На импровизированной сцене по обе стороны от барабанной установки развешены флаги "Единой России". И это не издевательство или глумление над правящей партией. Растяжки висят на законных основаниях - организатором концерта выступает "Молодая гвардия" - молодежное движение "Единой России". "Гвардия, вперед", - еще не раз и не два участники мероприятия прокричат эту фразу. Только контекст будет выбран неудачный.

Началось все спокойно - на сцену вышли 18-летние мальчики из группы "Балу", выступающие в стиле панк-рок. Из-за своего возраста, даже несмотря на рычащую музыку и активные телодвижения, смотрелись они скорее трогательно, чем грозно. Это был разогрев. Пока они пели, публика только собиралась. К сцене подходили юные поклонники рока в черной одежде и с соответствующим траурным макияжем. Приверженцы готического стиля ждали выступления известной в Хабаровске группы STIGMA TA. Длинные волосы, ниспадающая одежда, мелодичная музыка...

На десерт организаторы мероприятия оставили самое "вкусное" - закрывала сейшн одна из самых именитых групп Хабаровска - "Кони Буденного". "Ортодоксальный хэви-панк, - заявляют сами о себе музыканты на Интернет-страничке. - Что касается текстов, то основная их концепция, - это простые человеческие ценности: любовь, ненависть, социальные и житейские проблемы. И вся эта смысловая палитра замешена на черном юморе и ненормативной лексике". Поют они действительно о ценностях, понятных молодежи! "Дай мне секс" - коротко и ясно. Движения вокалиста, сопровождающие эти слова, тоже толкуются однозначно. Знатоки рока характеризуют группу как одну из самых перспективных на Дальнем Востоке.

На вопрос о том, почему организатором концерта выступает партия "Единая Россия" в лице "Молодой гвардии", один из ответственных лиц этой самой "Гвардии" Евгений ответил, что в Хабаровском крае на данный момент сложилась неоднозначная и даже опасная ситуация в области музыкальной молодежной культуры. "Дело в том, что в городе не существует четких критериев организации подобного рода мероприятий", - пояснил он. А дальше рассказал, как, с его точки зрения, это нужно делать правильно: "При организации концерта надо учитывать тематическую направленность группы и стиль исполнения. Помимо этого, группа должна играть профессионально. Следующий критерий - смысловая наполненность текстов. Кроме того, имеет значение качественный звук. Один из немаловажных факторов - обеспечение порядка на концертах. Такие мероприятия должны проходить при бдительном участии охраны. Во-первых, мы не хотим внутренних разборок, во-вторых, не хотим, чтобы пришли на концерт гопники и подрались с неформалами".

Очевидно, первый блин получился комом. Тематическая направленность группы, стиль исполнения, смысловая наполненность текстов - это вы о чем? Усиленная охрана и запрет на пронесение спиртных напитков - а вы всех проверили? Как к музыкальному течению к року можно относиться спокойно. Правда, те ребята, что пришли на концерт, в большинстве своем - приверженцы рока как субкультуры. Для них - это не просто концерт, это знаковое мероприятие, возможность оказаться в среде "своих". И для них те, кто на сцене - это немного-немало "идолы". И когда эти идолы в перерывах между песнями делают один-два глотка из пивной бутылки, это воспринимается 18-летними как "круто".

Для тех, кто отрывается у сцены, концерт - это "выпускание паров", "зарядка энергией". Если вы никогда не пробовали под рок-музыку трясти головой и подпрыгивать одновременно, вам эту подзарядку не понять. И вот этим 20-летним - по крайней мере тем, что стояли у сцены, - помимо основного действа организаторы предлагали в промежутках между выступлениями отдельных групп поучаствовать в конкурсах.

Не каждый взрослый одним залпом сможет выпить полуторалитровую бутылку пива, а здесь на сцену трех подростков позвали и под крики толпы "Гвардия, вперед" простимулировали на скорость гнаться за призом. Девушке, которая треть бутылки отпила за считанные секунды, стало плохо, она прижала голову к груди и несколько минут не могла "отойти". Вы конкурс остановили? Нет, ее юноша заменил. А обратили вы внимание на то, как победитель, давясь, это пиво заглатывал? После присужденной победы оно еще несколько минут у него изо рта обратно лилось! А лицо "счастливчика" оставалось перекошенным. "Гвардия, вперед?"

Следующий конкурс, конечно, был помягче - пиво пить там не предлагали. Позвали на сцену нескольких девушек и сообщили им, что задание - раздевание на время. Я не ханжа, но всему свое место. Вы лица этих 20-летних красавиц видели, которых в момент раздевания обступили фотографы, и скандирующая "Гвардия, вперед" толпа? Видели, как замялись двое из них, которые первыми по пояс оголенные в одном бюстгальтере остались? Брюки снимали уже без азарта. Победительница после вручения приза убегала в нижнем белье с лобного места.

Евгений, которого я спросила, а знал ли он о том, какие конкурсы планируются, признался: "Я не знаю, какие конкурсы там проводились, потому что я это возложил на ведущего. Мы с ним о чем-то поговорили".

Признаться, комсомольцы прошлых лет к организации подобного рода мероприятий подходили ответственнее. И, конечно, это не вина Жени, что флаги "Единой России" на фоне раздевающихся девушек смотрятся не к месту. И понятно, что он хотел как лучше - собрать известные группы, провести мероприятие "на уровне". Так что, "Гвардия", вперед!