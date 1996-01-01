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Роботы и самураи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 10 по 12 февраля во Владивостоке пройдет уже ставший традиционным Фестиваль японского кино, организатором которого выступило Генконсульство Японии во Владивостоке при содействии ДВГТУ.

Три из четырех отобранных для показа фильмов сняты в 2003 году, а историческая картина "Басара - княжна Го" появилась в 1992 году. Ленты отобраны с таким расчетом, чтобы охватить как можно большую аудиторию любителей японской культуры.

Так, "Робокон - конкурс роботов" будет интересен тинейджерам. Вот вкратце сюжет картины: проводится конкурс роботов, участие в котором могут принимать команды из всех технических училищ страны. От училища префектуры Ямагути в нем принимают участие две команды - элитная, уже не раз побеждавшая в различных конкурсах, и вторая - из трех участников, талантливых, но не умеющих работать вместе. К тому же один из парней все время где-то пропадает, и для страховки в группу включают девушку Сатоми, у которой совершенно нет желания работать. Чей робот окажется лучше, а также какую роль в победе сыграет умение работать в команде, вы узнаете, посмотрев этот веселый фильм, который, кстати, вполне подходит и для семейного просмотра.

А вот лента "О женщинах и Асурах" заинтересует любителей психологических драм. В фильме четыре сестры собираются вместе после долгого перерыва, узнав, что у их отца есть любовница и ребенок на стороне. Сестры решают скрыть это от матери и, пользуясь встречей, делятся друг с другом своими проблемами. Старшая - уже вдова. Она зарабатывает на жизнь преподаванием основ искусства аранжировки цветов. Она встречается с женатым мужчиной, и его жена догадывается об их связи. Вторая сестра - Макико - замужем, у нее двое детей. В последнее время она стала подозревать мужа в измене, и у нее расшатались нервы. Третья дочь, Такико, работает в библиотеке. Она до сих пор не замужем, но влюблена в застенчивого молодого человека, которому поручила расследование жизни отца... Есть личные проблемы и у младшей сестры. Постепенно во всех этих женщинах, казавшихся с первого взгляда такими безобидными, просыпаются Асуры... Так называют полубогинь-полудемонов, обладающих злобным характером.

Остросюжетный фильм "Мой грандпа" также подойдет для семейного просмотра. Главная его героиня - Тамако, ученица первого класса средней школы, которая живет обычной жизнью с родителями и бабушкой. История начинается с того момента, когда ее дедушка Кэндзо возвращается домой после 13-летнего тюремного заключения. Все соседи тепло встречают Кэндзо, словно он вернулся из долгого путешествия. Благодаря возвращению деда над Тамако перестают издеваться в школе. Начинают налаживаться и отношения ее родителей. Сначала Тамако стесняется того, что Кэндзо старомоден, но постепенно она проникается прямотой души деда. Оказывается, 13 лет назад он украл у мафии крупную сумму денег и бандиты до сих пор ищут их. Поэтому однажды по дороге из школы Тамако похищают...

В фильме "Басара - княжна Го" события разворачиваются в конце XVI - начале XVII века. Героями его являются исторические лица - главы военного сословия самураев Тоётоми Хидэёси и Иэясу Токугава, мастер чайной церемонии Сэнно Рикю и его ученик Фурута Орибэ, княжна Го, дочь князя Маеды и др. Битвы и дворцовые интриги, чайные церемонии и харакири... Пожалуй, этот фильм больше заинтересует "продвинутых" знатоков японской истории и культуры, хотя, возможно, его стоит посмотреть и просто любителям исторического кино.

Просмотры будут проходить в зале Молодежного центра ДВГТУ по адресу: Аксаковский переулок, 3а (район фуникулера). Церемония открытия фестиваля - 10 февраля (пятница) в 15.30. В этот день запланирован показ фильма "О женщинах и Асурах". Вход по пригласительным билетам, которые будут распространять Генконсульство Японии во Владивостоке (тел.: 26-75-02, 26-74-81) и Японский центр (тел. 42-42-60).

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