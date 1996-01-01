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"Метаморфозы" Пыркова

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

27 января в галерее Portmay открывается персональная выставка Александра ПЫРКОВА "Метаморфозы пространства".

Выставка приурочена к 60-летнему юбилею художника. Экспозиция состоит из двадцати одной живописной работы, из числа созданных в последние пятнадцать лет. Во Владивостоке это первая выставка, представляющая творчество легендарного художника в таком представительном объеме.

Досье

Александр Александрович Пырков родился в 1946 году во Владивостоке. В 1976 году он окончил Дальневосточный институт искусств. Активно выставляться начал с 1978 года, а в конце 80-х стал одним из организаторов творческой группы "Владивосток", куда вошли художники, которым оказались тесны рамки официального советского искусства. По сути, это было первое поколение приморского авангарда, и фигура Пыркова была в этом содружестве стержневой. В конце прошлого и начале нового века выставки Пыркова проходили в Москве, США, Германии, Японии, Южной Корее.

Переживая историю мирового авангарда как личный опыт, опираясь в большей степени на живописные и философские открытия СЕЗАННА, художник двигался от реалистического, то есть фигуративного искусства, к предельно абстрактной и глубоко авторской манере письма. Александр Пырков вышел за пределы реального, зримого, умопостигаемого мира, чтобы с открытыми глазами войти в пространство безмолвия и бессмертия. Как-то художник заметил: "Каждый должен отыскивать в моих работах свою реальность, если он сможет это сделать..." Так что зрителям предстоит вслед за автором пройти в пространство абсолютной живописи, полной энергии, света и цвета. И каждый в этом мире равноправный участник и творец, если достанет духа.

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