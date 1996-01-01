В галерее современного искусства "Арка" выставлены работы Михаила ПАВИНА.

Две серии фотографий "Вперед в прошлое!" и "Тюрьма победившей демократии" открылась мир художника, который остро и болезненно воспринимает все ненормальности нашего мира. Как отмечают искусствоведы, современное искусство встало на путь синтеза несовместимых материалов, технологий и идей. Фотофильмы ПАВИНА - это новый жанр, зачастую ошарашивающий зрителя.

Кроме того, в "Арке" откроется выставка "Белое на белом", где рядышком расположатся работы совершенно несовместимых художников: Ильи БУТУСОВА, Оксаны и Евгения ОСИПОВЫХ, Михаила Павина, Глеба ТЕЛЕШОВА, Сергея ЧЕРКАСОВА. Думается, что даже хозяйка "Арки" Вера ГЛАЗКОВА с трудом представляет, каков же будет результат столь необычного замысла.

Кстати, японцы советуют бизнесменам обязательно посещать вернисажи, потому что продуктивные идеи часто возникают рядом с талантливыми полотнами. Интересно, каких идей "наплодит" это странная выставка "Белое на белом"?