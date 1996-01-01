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Ночью на коньках под музыку и с пирожками
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Разнообразить досуг жителей Комсомольска-на-Амуре - любителей катания на коньках - решили городской отдел по физической культуре и спорту и коллектив Ледового дворца.
В субботу здесь организуется ночной сеанс катания с прокатом коньков, музыкой, буфетом. Каток будет открыт с 22 часов до 23:30 местного времени. Как сообщили в отделе спорта, эта новая форма работы Ледового дворца будет опробована впервые. Если опыт окажется успешным, то время катания продлят: комсомольчане смогут кататься на коньках, действительно, по ночам. Правда, доступно это будет тем, кто на машине: при отсутствии авто добираться домой придется на такси.
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