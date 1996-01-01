www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Лавровый венок Мандельштаму

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

16 января приморская общественность вспоминала одного из лучших русских поэтов "Серебряного века" Осипа МАНДЕЛЬШТАМА.

По информации центра имиджа и рекламы ВГУЭС, возле памятника поэту в парке университета собрались приморские поэты и почитатели творчества Мандельштама. Кроме традиционного чтения стихов, студенты увенчали голову поэта лавровым венком.

О венке стоит сказать особо. Он сделан на кафедре дизайна ВГУЭС. В него вплетены ветви лавра, привезенного одним из приморских филологов из Греции с горы Олимп. Лавр - дерево покровителя поэтов Аполлона, а лавровый венок с античных времен был высшей наградой за поэтическое творчество.

- Советское государство по достоинству "оценило" Осипа Мандельштама, надев на него венок мученика. Этот венок был даже не из терна, а из колючей проволоки. Поэтому сегодня мы венчаем голову Осипа Эмильевича лавровым венком, - сказал литературный критик Александр ЛОБЫЧЕВ. - Он один из немногих поэтов советской поры мог бы с гордостью сказать, что его "было за что сажать". Это Мандельштам, эстет и ценитель античности, написал "Мы живем, под собою не чуя страны", в то время как Россия распевала "Эх, хорошо в стране советской жить: Это Мандельштам написал о Сталине: "Что ни казнь у него - то малина". И не просто написал, но и читал вслух друзьям. Арестованный по доносу, он на первом же допросе сознался, что крамольные стихи принадлежат его перу. Более того, когда следователь показал ему текст стихотворения, сделанный кем-то по памяти, Мандельштам внес в него правку.

Досье

Поэт Осип Мандельштам родился 15 января 1891 года в Варшаве. Арестованный НКВД во второй раз в 1938 году и получивший пять лет лагерей, Мандельштам не доехал до Магадана. Он умер от болезней и голода во Владивостоке в декабре 1938 года. В конце 2005 года в Москве был объявлен сбор средств на памятник Мандельштаму. Его предполагается установить через два года. В столице мало кто знает, что единственный в мире памятник поэту уже давно стоит во Владивостоке.

Памятник Мандельштаму во Владивостоке тоже имеет свою драматическую историю. Его создал владивостокский скульптор Валерий НЕНАЖИВИН. Первый памятник, отлитый в бетоне, был установлен в октябре 1998 года недалеко от предполагаемого места смерти поэта - возле бывшего пересыльного лагеря. Однако вандалы несколько раз пачкали его краской, разбивали части скульптуры и постамента. Да и место для памятника в центре жилого квартала оказалось неудачным. Благодаря стараниям приморской общественности и помощи российского отделения ПЕН-клуба памятник Мандельштаму был отлит в бронзе, а в 2001 году по инициативе ректора ВГУЭС Геннадия ЛАЗАРЕВА установлен в университетском парке.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru