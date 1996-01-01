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Лавровый венок Мандельштаму
16 января приморская общественность вспоминала одного из лучших русских поэтов "Серебряного века" Осипа МАНДЕЛЬШТАМА.
По информации центра имиджа и рекламы ВГУЭС, возле памятника поэту в парке университета собрались приморские поэты и почитатели творчества Мандельштама. Кроме традиционного чтения стихов, студенты увенчали голову поэта лавровым венком.
О венке стоит сказать особо. Он сделан на кафедре дизайна ВГУЭС. В него вплетены ветви лавра, привезенного одним из приморских филологов из Греции с горы Олимп. Лавр - дерево покровителя поэтов Аполлона, а лавровый венок с античных времен был высшей наградой за поэтическое творчество.
- Советское государство по достоинству "оценило" Осипа Мандельштама, надев на него венок мученика. Этот венок был даже не из терна, а из колючей проволоки. Поэтому сегодня мы венчаем голову Осипа Эмильевича лавровым венком, - сказал литературный критик Александр ЛОБЫЧЕВ. - Он один из немногих поэтов советской поры мог бы с гордостью сказать, что его "было за что сажать". Это Мандельштам, эстет и ценитель античности, написал "Мы живем, под собою не чуя страны", в то время как Россия распевала "Эх, хорошо в стране советской жить: Это Мандельштам написал о Сталине: "Что ни казнь у него - то малина". И не просто написал, но и читал вслух друзьям. Арестованный по доносу, он на первом же допросе сознался, что крамольные стихи принадлежат его перу. Более того, когда следователь показал ему текст стихотворения, сделанный кем-то по памяти, Мандельштам внес в него правку.
ДосьеПоэт Осип Мандельштам родился 15 января 1891 года в Варшаве. Арестованный НКВД во второй раз в 1938 году и получивший пять лет лагерей, Мандельштам не доехал до Магадана. Он умер от болезней и голода во Владивостоке в декабре 1938 года. В конце 2005 года в Москве был объявлен сбор средств на памятник Мандельштаму. Его предполагается установить через два года. В столице мало кто знает, что единственный в мире памятник поэту уже давно стоит во Владивостоке.
Памятник Мандельштаму во Владивостоке тоже имеет свою драматическую историю. Его создал владивостокский скульптор Валерий НЕНАЖИВИН. Первый памятник, отлитый в бетоне, был установлен в октябре 1998 года недалеко от предполагаемого места смерти поэта - возле бывшего пересыльного лагеря. Однако вандалы несколько раз пачкали его краской, разбивали части скульптуры и постамента. Да и место для памятника в центре жилого квартала оказалось неудачным. Благодаря стараниям приморской общественности и помощи российского отделения ПЕН-клуба памятник Мандельштаму был отлит в бронзе, а в 2001 году по инициативе ректора ВГУЭС Геннадия ЛАЗАРЕВА установлен в университетском парке.
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