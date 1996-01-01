"Звезды" говорят

В октябре прошлого года на канале ТВЦ "Лица-23" впервые появился цикл передач с интригующим названием "Досье на звезд". Самое первое "Досье" его автор и ведущий, известный приморский журналист Александр БРЮХАНОВ, посвятил популярной актрисе Ирине КУПЧЕНКО. После чего были телерандеву с артистами: Борисом НЕВЗОРОВЫМ, Анной КАМЕНКОВОЙ, Риммой МАРКОВОЙ, Валерием НИКОЛАЕВЫМ, стилистом и кутюрье Александром ВАСИЛЬЕВЫМ, с певцом Зурабом САТКИЛАВОЙ.

Глубина доверия

"Досье на звезд" телезрителям глянулось. Судя по потоку положительных отзывов, проект Брюханова не потерялся среди аналогичных программ, идущих сегодня едва ли не на каждом канале. Как мне кажется, секрет успеха "Досье" - в таланте ведущего разговорить даже самого тяжелого в общении собеседника. Причем на "раскрутку" очередной "звезды" у Брюханова не более полутора часов. Запись идет без дублей. Расположить к себе незнакомого человека в стесненных временных рамках, да еще перед объективом телекамеры, сами понимаете, под силу лишь мастеру. В эфир, кстати, выходит только 25-минутная квинтэссенция "разговора за жизнь".

- Представьте себе, провинциальный журналист обращается к столичной "звезде" с просьбой уделить ему час времени и ответить на вопросы, которые, с его точки зрения, будут интересны местному зрителю, - говорит Александр Брюханов. - А "звезды" не готовы откровенничать! И почему они должны откровенничать с человеком, которого они не знают? С какой радости они должны пускать меня в свой внутренний мир? Чтобы у "звезды" возник ко мне интерес, как к собеседнику, чтобы я повел его за собой и в результате взял от него то, что нужно, мне необходимо собраться профессионально и все преодолеть. Это очень сложная задача, от успешного решения которой зависит глубина его доверия ко мне.

Сейчас записано двенадцать встреч с именитыми гастролерами, посетившими Владивосток в дни III Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". Часть из них уже увидела свет. По признанию автора "Досье", только один раз ему не удалось раскрутить "звезду" на откровенный разговор. Крепким орешком оказалась Ирина МУРАВЬЕВА, хотя Брюханов, как он сам говорит, прилагал все усилия, чтобы расположить актрису к себе. Ну не получилось, что тут поделаешь! По его словам, он так и не смог преодолеть внутренний барьер, которым собеседница от него отгородилась...

- Я не смог его преодолеть. Он так и развел нас в разные стороны. Я сделал вывод: либо это очень серьезная самозащита, либо за этим забором ничего и нет, что очень даже может быть! Может быть, все то, что Ирина Муравьева способна рассказать о себе, она рассказывает в своих ролях, в своих работах. А все то, что, собственно, представляет из себя Ирина Муравьева - предельно неинтересно. Может быть и такая ситуация. Но пусть в этом разберутся зрители, если я все-таки решусь дать этот материал в эфир, - разводит руками Александр Георгиевич.

"Он тиражирует неправду!"

"Досье на звезд" - закономерный шаг в творческой биографии Александра Брюханова. Года два назад на канале "Восток-ТВ" он создал цикл "Берега памяти", рассказывающий о деятелях культуры Приморья. Было выпущено шесть передач, но потом у канала сменился хозяин, и "Берега" приказали долго жить. А творческий потенциал Брюханова между тем требовал выхода...

Название будущего цикла на канале ТВЦ "Лица-23" выбирали из 15 различных вариантов. И как утверждает его автор, абсолютно без оглядки на одноименный 4-томник Федора РАЗЗАКОВА - сборник очерков о жизни российских "звезд" кино, театра и эстрады.

- Мое "Досье на звезд" и "Досье" Раззакова - это принципиально разные подходы к освещению жизни знаковой личности. Раззаков, в принципе, строит свое досье на публикациях прессы. И у нас нет оснований думать, что это не подлинный материал и что это и есть вся правда об артисте, - говорит Александр Брюханов. - Между тем мы все знаем, как создаются биографии артистов и как много неправды о них пишется. Тем более когда они уже покинули этот мир. Раззаков эту неправду собирает и из этой неправды делает свои истории. Я уже несколько раз с этим сталкивался на страницах его книг. Он тиражирует неправду! Я же предпочитаю узнавать новости и подробности жизни известного человека из его уст. И как ведущий несу за нее ответственность.

Предопределяя содержание бесед со "звездами", автор "Досье" следовал известной формуле успеха: "Сделай лицо попроще, и к тебе потянутся люди". По его убеждению, народным массам не нужны заумные беседы об искусстве, рассчитанные на узкий круг элитных потребителей, как в свое время это делал столичный Александр ГОРДОН...

- Его сверхинтеллектуальное телевидение, - говорит Брюханов, - не имело успеха у широкого зрителя. Поэтому передача у Гордона не рейтинговая. Этим и объясняется время ее показа. А нам дали прайм-тайм! Наше "Досье", кстати, задумывалось как цикл не только о всероссийских "звездах", кинематографических или театральных. Первоначально мы хотели предложить зрителю и местных "звездочек". К примеру, Ирина Купченко и артист театра имени Горького Владимир СЕРГИЯКОВ. Или, скажем, актриса Анна Каменкова и владивостокский художник Сергей ЧЕРКАСОВ.

По его задумке, разномасштабные "звезды" рассуждали бы перед телекамерой на одну и ту же заданную тему, а в конце передачи зрители подводили бы итоги этой своеобразной дуэли. В дальнейшем Брюханов предполагает воплотить-таки эту идею в жизнь.

Диалог с Николаевым

Прибавит ли этот ход популярности "Досье", покажет время. А пока что автор цикла озабочен грядущими контактами с новыми отечественными "звездами". Поскольку передача не должна топтаться на месте, то общение с артистической молодежью неизбежно. Нынешним героям "Досье", как правило, за 40 лет и более, с ними Брюханов находит общий язык почти без трения. Так как все основные этапы их творческой биографии, по его словам, прошли у него перед глазами. Им есть о чем поговорить и что вспомнить. А с "новорожденными" "звездами" труднее: они хоть и говорят на русском языке, но у них иной лексикон и мыслят они иначе, другими категориями. Подчас непонятными старшему поколению.

Минувшей осенью он работал с Валерием Николаевым, прославившимся в сериале "День рождения Буржуя". А это "звезда" голливудской величины. И "проба пера" состоялась! Хотя, как признается автор "Досье", он не без робости договаривался с "Буржуем" об интервью...

- Диалог с Николаевым развивался очень трудно, - признается Александр Брюханов. - Передо мной сидел актер западной школы, актер, прошедший школу Голливуда и в совершенстве владеющий английским. Он знает, что такое манера поведения западной "звезды", он знает, как отшить и поставить тебя на место. Это тип современного актера, с иным отношением к искусству, с иным отношением к деньгам, к гонорарам... Он очень не похож на моих кумиров из 50-х и 60-х годов. Я даже не знаю, насколько он русский человек. Для меня это совершенно иная актерская генерация. У нас даже были конфликты в разговоре, но к финалу мы поладили и в конце беседы пожали друг другу руки, поэтому я с нетерпением жду этой встречи уже на экране...