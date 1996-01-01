Сказочник-изобретатель

После выхода на экраны сказочного фильма Тима БЕРТОНА "Чарли и шоколадная фабрика", где главную роль исполнил Джонни ДЕПП, имя британского писателя Роальда ДАЛЯ привлекло всеобщий интерес. Конечно, писатель, книги которого продаются по всему миру десятками миллионов экземпляров, - личность, безусловно, выдающаяся, но вот какой вопрос неожиданно возник: насколько сказочник похож на своего героя чудака-фабриканта в фиолетовых перчатках?..

С внешней стороны все достаточно просто - в Англии, в семье выходцев из Норвегии, в 1916 году родился мальчик. Когда ему было три года, его старшая сестра Астри умерла от кори. Отец, который не чаял в ней души, через несколько месяцев скончался от пневмонии. А мать, следуя его завету, не стала возвращаться к родственникам в Норвегию, чтобы дети могли получить английское образование. Впрочем, образование в английских школах-пансионах для мальчиков не слишком нравилось Роальду - порки тростями, после которых багрово-синие рубцы "три недели пульсировали в такт с сердцем", были обычным методом воспитания. Отсюда, вероятно, и образ плохого взрослого (в том числе и воспитателя, как в книге "Матильда") - притеснителя, отнимающего счастье. Поездки же к родне на "историческую родину", наоборот, были островками свободы и радости. Именно там он был навсегда зачарован историями о великанах и троллях и почувствовал тайную прелесть сказки.

Творить он начал уже в школе - написал "Биографию пенса" - рассказик о судьбе самой мелкой монетки, за который, впрочем, не удостоился похвалы - ибо рассказал ее с жалостью к кусочку меди, на "лице которого безжалостно выдавили профиль Георга Пятого". (Еще один мотив - сочувствие к неброскому, невыдающемуся герою, который получил развитие в его книгах.)

Впрочем, на протяжении некоторого времени он и его товарищи по школе получали подарок от шоколадной фирмы "Кэдбери" - продукцию для дегустации. И Роальд мечтал изобрести новый рецепт шоколада и заслужить похвалу от владельца фирмы. Здесь, заметим, один из истоков истории о шоколадной фабрике Вилли Вонки.

После школы Роальд, вопреки желанию матери, не поступил в университет, а стал работать в компании "Шелл" в Дар-эс-Саламе, то есть дал волю своей жажде приключений и странствий.

Когда началась Вторая мировая война, он записался в Королевские ВВС. Именно с его воздушной карьерой и была связана первая детская книжка. В 1943 году Даль написал "Гремлинов" - повестушку, вдохновленную рассказами пилотов о зловредных существах, которые вызывают неполадки в двигателях. Заказанная Диснеем как киносценарий эта работа не получила экранного воплощения, но стала началом карьеры одного из самых любимых детьми писателей.

Наряду с этим он писал и для взрослых, в основном короткие рассказы ужасов и сценарии для телевизионных сериалов, посвященных "потустороннему". Между делом (и ради денег) он написал сценарий для одного из фильмов о Джеймсе Бонде - "Живешь только дважды". Увлекался изобретением разнообразных устройств, которые порой не имели особой практической ценности: как доска, на которой он писал свои книги, а порой, как клапан Уэйда-Даля-Тилла, изобретенный для облегчения состояния больных гидроцефалией (каким стал сын Даля после аварии), служили конкретным и серьезным целям.

Эта страсть к изобретательству - одно из достоинств, привлекающих детей к книгам Даля. Самые, по мнению взрослых, безумные идеи, на которые дети так горазды, воплощаются в них. Например, в книге "Джеймс и Гигантский Персик", когда во время путешествия через океан на Персик нападают акулы, Джеймс находит выход из положения, накидывает петли на стаю чаек, и чайки вытаскивают Персик из воды.

Еще одним отличием книжек Даля является, мягко говоря, сдержанное отношение к ним со стороны взрослых, даже со стороны товарищей по литературному цеху. Скажем, Урсула ле ГУИН писала, что ее одиннадцатилетняя дочь, едва прочитав "Чарли...", принималась за него сызнова, и так на протяжении двух месяцев, после чего милый ребенок заметно портился... Я не уверен, что от книг самой Ле Гуин дети не "портятся", но уверен, что дети должны читать Даля, чтобы стать нормальными взрослыми с полноценным мировосприятием и здоровым характером. Не случайно детишек, которые уже в раннем возрасте демонстрируют отклонения от человеческого облика, Вилли Вонка превращает в карикатурные подобия человека: покрывается отбросами балованная Верука Соль, Виолетта Пети становится гигантской черникой... Впрочем, нет - Вилли Вонка ничего не делает с этими детками, он просто не мешает им становиться такими. И в этом его главное сходство с автором, тот тоже не мешает людям становиться какими угодно. Он просто предупреждает о последствиях. А не это ли и есть воспитание?..

А вот фиолетовые перчатки - это просто красивый кинематографический фокус!